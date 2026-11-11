Öğrenciler arazide kiviyle mesleki bilgilerini pekiştirdi

uygulamalı derslerde kivi hasadı yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, sınıftaki teorik bilgilerini arazi uygulamalarıyla pekiştiriyor. Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu, öğrencilerin uygulamalı eğitim alması için çeşitli imkanlar sunuyor. Bu kapsamda Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri kivi bahçesine girerek hem hasat yaptı hem de kivi yetiştirme ve hasat süreçleri hakkında uygulamalı bilgi edindi.

Arazi uygulamalarının kapsamı:

Öğrenciler, bahçede hasat yaparken bitki bakımından hasat kriterlerine kadar birçok noktayı yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kivinin hangi koşullarda hasat edilmesi gerektiği, 11 Kasım tarihinden itibaren başlayan sezon ve meyve sınıflandırması uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler aynı zamanda hangi meyvelerin saplı olarak koparılmaması gerektiğini, ikiz meyvelerin pazarlama sırasında ayrılmasının önemini ve erkek ile dişi bitkilerin ayırt edilmesini uygulamalı şekilde öğrendi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu sene kivi hasadını 11 Kasım itibarıyla yapıyoruz. Kar erken geldi. Hem yerde kar var, neredeyse bazı yerlerde hem de kivi hasadı yapıyoruz. Bizim için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak uygulamalı eğitim çok önemli. Bu nedenle hasat işlemini bizzat öğrencilerle yapıyoruz. Öğrencilere neyin hatalı olduğunu, mesela bu saplı meyvelerin koparılmaması gerektiğini, ikiz meyvelerin pazarlama sırasında ayrılması gerektiğini öğretiyoruz. Hangi bitkinin erkek, hangi bitkinin dişi olduğunu anlatıyoruz. Kivide kültürel işlemler hakkında bilgiler veriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin eli bitkiye, meyveye değecek. Buradaki koşulları görecekler. Biz 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak öğrencilerimizi en zor koşullara hazırlıyoruz. Burası yaklaşık bir buçuk dönümlük kivi bahçemiz. Tahmin ediyoruz ki 2-3 ton kadar kivi alırız" dedi.

öğrenci görüşleri ve öğrenme süreci:

Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Sevde Bakır, uygulamalı derslerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "Derste işlediğimiz teorik konuları burada arazide, uygulamalı derslerle birlikte canlı şekilde görüyoruz. Teorik derslerde işlediğimiz bazı şeyler biraz havada kalıyordu. Burada gördüklerimizin mesleki açıdan da bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bitkileri de daha iyi tanıyoruz. Normal hayatta görebileceğimiz şeyler değil belki de. Çoğu arkadaşımız için kivi ağaçları vesaire farklı şeyler. Mutluyuz yani. Uygulama dersleri de güzel geçiyor. Bir yandan da eğleniyoruz" dedi.

Bir diğer 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Naz Yanak ise uygulamalı derslerin teorik bilgilerin kalıcılığını artırdığını vurguladı: "Teorik derslerde işlediklerimiz fazla aklımızda kalmıyor ama uygulama derslerine gelince hem görüyoruz hem biliyoruz hem de hocamız kendisi bizzat tanıtıyor. Bu yüzden hepsi aklımızda kalıyor."

Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu, öğrencilerin farklı meyve ve sebze yetiştiriciliğini gözlemleyebildiği bir alan sunuyor. Öğrenciler burada hem normal ders programının dışına çıkarak pratik kazanıyor hem de tarımsal üretimin saha koşullarını deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştiriyor. Uygulamalı eğitim sayesinde teorik bilginin saha gerçekleriyle buluşması amaçlanıyor ve elde edilecek ürün için tahmini verim 2-3 ton civarında öngörülüyor.

SAMSUN'DA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, SINIF ORTAMINDA ÖĞRENDİKLERİ TEORİK BİLGİLERİ ARAZİ UYGULAMALARIYLA PEKİŞTİRİYOR. BU KAPSAMDA KİVİ BAHÇESİNE GİREN ÖĞRENCİLER, HEM HASAT YAPTI HEM DE KİVİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE HASAT SÜRECİ HAKKINDA UYGULAMALI EĞİTİM ALDI.