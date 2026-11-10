Togg COP31'de sürdürülebilirlik ve teknoloji söyleşisi

Togg COP31'de küresel sahnede:

Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de yoğun ilgi çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğindeki zirvede Togg, hem konferansın Mobilite Sektör Ortağı hem de Start-up Zone ana sahne sponsoru olarak yer aldı. Şirket, burada teknolojik ürünlerini, dijital deneyimlerini ve şarj altyapısını uluslararası katılımcılara sundu.

2035 hedefi ve tedarik zinciri:

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, zirvede şirketin karbon stratejisini net ifadelerle aktardı. Karakaş, tedarik zinciriyle birlikte 2035 yılında karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirtti ve bu hedefin kuruluş aşamasından itibaren kurgulandığını vurguladı. Karakaş, gelecek planlarını yaparken yalnızca yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini ifade etti.

fabrika ve dijital dönüşüm:

Gemlik'teki üretim üssü, Karakaş’ın anlatımına göre bir teknoloji üssü işlevi görüyor. Togg fabrikası bugün tamamen 'kağıtsız, dijital bir fabrika' olarak çalışıyor ve aynı yaklaşım tedarik zincirine de yansıtılıyor. Şirket, karbon emisyonlarını izleyip doğrulayabilecek bir altyapı kurdu; bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Açıklamaya göre bugün yollarda bulunan Togg akıllı cihazlarının sayısı 130 bine yakın ve bu kullanım sayesinde 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

ziyaretçi ilgisi ve deneyimler:

Uluslararası katılımcıların Togg standına gösterdiği ilgi dikkat çekti. Karakaş, gözlemlerini 'bilmeyenler açısından bir şaşırma var' sözleriyle özetledi; birçok ziyaretçi Türkiye'nin nispeten kısa sürede nasıl böyle bir sistemi kurduğunu ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor. Togg, zirvede yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda dijital deneyimleri ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini oyunlaştırılmış örneklerle katılımcıların test etmesine olanak tanıyor.

Karakaş COP31’de bulunmanın mesajı hakkında, bu alana başından beri inandıkları için orada olmaları gerektiğini belirtti. Togg, hem teknolojik yetkinliklerini hem de iklim hedefleri doğrultusundaki uygulamalarını uluslararası bir platformda görünür kılmayı amaçlıyor. Zirvedeki sunum ve uygulamalar, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü ve dijital altyapı yatırımlarını somut örneklerle ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Togg, COP31'de teknoloji, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri yönetimindeki yaklaşımını bir arada sunarak hem merak uyandırdı hem de hedeflerini net biçimde paylaştı. Karakaş’ın verdiği mesajlar, şirketin uzun vadeli iklim stratejisinin ve dijitalleşme hamlesinin merkezinde olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TEKNOLOJİ MARKASI TOGG, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.