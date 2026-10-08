Korkuteli'de cami emekçileri kahvaltıda gönül sohbeti yaptı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen kahvaltı programı din görevlileri ve ilçe temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlik, hem mesleki dayanışma hem de toplumsal dayanıklılığa vurgu yapan paylaşımlara sahne oldu.

Program detayları:

Programa Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, Sağlık İlçe Müdürü Dr. Seda Yılmazer, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, vaizler, daire personeli, imam hatip ve müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ile emekli din görevlileri katıldı. Kahvaltı sırasında katılımcılar meslek hayatına ilişkin gözlemlerini paylaştı ve yerel ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakamın mesajı:

Onur Yılmazer konuşmasında, "Çayımızı, sohbetimizi ve gönülden muhabbetimizi paylaşmak için buluştuk. Camilerimizde, mahallelerimizde ve hayatımızın pek çok anında yanımızda olan din görevlilerimizin emekleri bizler için çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize katkı sunan, güzel sözleriyle gönüllere dokunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer vererek din görevlilerinin toplum içindeki rolünü vurguladı.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından duayla sona erdi. Katılımcılar, benzer toplantıların iletişimi güçlendirdiğini ve hizmetlerin etkinliğine olumlu yansıdığını belirtti.

Kahvaltı buluşması, yerel idare ile din görevlileri arasındaki yakın ilişkinin bir göstergesi olarak değerlendirildi ve ilerleyen dönemde ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

KORKUTELİ’NDE DİN GÖREVLİLERİ KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU