Dolar 49,3210 +0,25%
Euro 55,3065 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.593,84 +0,03%
EUR/USD 1,1216 +0,15%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Manevi destek için Kızılkeçili camiinde danışmanlık bürosu açıldı

Diyanet'in manevi danışmanlık uygulaması Edremit Kızılkeçili Camii'nde hayata geçti; imam Bedrettin Sanır'ın açtığı büro mahalle ve turistlere rehberlik ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Manevi destek için Kızılkeçili camiinde danışmanlık bürosu açıldı

Diyanet hizmeti yerel uygulamada:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü manevi danışmanlık hizmeti kapsamındaki çalışmalar Edremit’in Kızılkeçili Mahallesi'ne taşındı. Mahalle camii imamı Bedrettin Sanır, camide boş bir odayı düzenleyerek manevi danışmanlık bürosu hâline getirdi. Bu adım, kurumun hastaneler, yurtlar ve cezaevleri gibi farklı mekanlarda sürdürdüğü rehberlik çalışmalarının yerel düzeydeki bir uygulaması olarak değerlendiriliyor.

Mahalle ve ziyaretçilere yönelik destek:

Bin 600 nüfuslu Kızılkeçili Mahallesi'nde iki yıldır görev yapan imamın girişimi, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor. İmam Sanır, köyün turistik bir yer olduğunu ve gelenlerin cami ve ibadet konularında sıkça soru sorduğunu belirtti. Camiye erken gelerek vatandaşlarla birebir ilgilenmeyi amaçladığını vurguladı.

Bu uygulama, yalnızca ibadet rehberliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplum içinde dinî sorulara kolay erişim ve güvenilir kaynak sunma işlevi üstleniyor. Büroyla birlikte randevusuz kısa danışmaların yanı sıra daha kapsamlı yönlendirmeler de yapılabiliyor.

Yerel tepki ve örnek olma isteği:

Ziyaretçilerden Kaan Tuna da uygulamayı olumlu bulduğunu ifade etti: "Her zaman değişik camilere gidiyorum. Bu gün de Burhaniye’den arkadaşlarla buraya geldik. Bedrettin hocamız manevi danışmanlık bürosu kurmuş. Çok hoşuma gitti. Kendisini tebrik ediyorum. Başka görevlilere de örnek olmasını dilerim." Tuna'nın sözleri, büronun hem bölge sakinleri hem de çevre yerleşimlerden gelenler için anlamlı bir imkan sunduğunu gösteriyor.

Uygulamanın devamı ve benzer girişimlerin yaygınlaşması, Diyanet’in mevcut rehberlik çalışmalarını yerel ihtiyaçlara daha doğrudan cevap verecek biçimde genişletmesine katkı sağlayabilir. Kızılkeçili örneği, dini rehberlik hizmetlerinin mahallî dinamiklerle nasıl bütünleştirilebileceğine dair somut bir model sunuyor.

MANEVİ DANIŞMANLIK BÜROSU İMAM BEDRETTİN SANIR VE ÇOCUKLAR

MANEVİ DANIŞMANLIK BÜROSU İMAM BEDRETTİN SANIR VE ÇOCUKLAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu’nun binlerce yıllık mirası iac 2026’da uzayla buluştu
images

Üniversitede 'terörsüz Türkiye' sürecinin tarih, siyaset ve ekonomi eksenleri ma...
images

Anadolu'nun mirası gökyüzünde kültür diplomasisine dönüştü
images

Prof. Oytun Eren'den sanatın dönüşen doğasına odaklanan piyano semineri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı