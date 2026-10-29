Balıkesir'de cumhuriyetin 103. yılı törenlerle kutlandı

Balıkesir'de 29 Ekim kutlamaları Kurtdereli Spor Salonu'nda devam etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı Balıkesir'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Dün öğle saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, bugün Valilik Kuvayi Milliye Salonu'ndaki "Tebriklerin kabulü" töreniyle sürdü ve Kurtdereli Spor Salonu'ndaki etkinliklerle tamamlandı.

Tören programının akışı:

Tebriklerin kabulüyle başlayan resmi bölümün ardından Kurtdereli Spor Salonu'ndaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı salonda seslendirildi. Ardından Vali İsmail Ustaoğlu günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu; şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve askerî bando performansları programın öne çıkan bölümlerini oluşturdu.

Vali Ustaoğlu'nun vurguları:

Ustaoğlu törende Cumhuriyetin hem bağımsızlığın kazanılması hem de dünyaya verilen stratejik bir cevap olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Aziz Milletimizin, tarihine şerefle nakşettiği Kurtuluş Savaşı Destanı’nın son mısrası ve kazandığı hürriyetinin tescili niteliğinde olan Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Şurası açıktır ki, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve Anadolu’daki bin yıllık varlığı ile Aziz Milletimiz, ortaya koyduğu medeniyet değerleri, vicdan ve merhametiyle her daim sadece kendisi için değil, tüm insanlığın, hak ve adaletin nam ve hesabına hareket etmiştir. Geçen yüzyılın başında bize hayat hakkı tanımayan, medeniyetimizi boğmaya yeltenen emperyalizme karşı bu Aziz Milletin evlatları, hem bağımsızlığını kazanmış hem de Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Cumhuriyeti ilan ederek tüm dünyaya tarihi ve stratejik bir cevap vermiştir. Aziz Milletimizin sömürgeciliğe verdiği bu cevap kendisiyle sınırlı kalmamış, dünyada sömürgeci güçlerin baskısı altında bulunan tüm mazlum milletlere de bir umut ve ilham kaynağı olmuştur."

Ustaoğlu konuşmasında Balıkesir'in Kuvâ-yi Milliye geleneğine ve Alaca Mescit'te yakılan istiklâl ateşine vurgu yaptı, bu mirasın günümüzde de şehir için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Alaca Mescit ve milli mücadeleye atıf:

Vali Ustaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Alaca Mescit’te yakılan istiklâl ateşinin, şehrin dört bir yanına yayılarak millî direnişin örgütlenmesine öncülük ve liderlik ettiğini sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, 'Şehit ve Gazilerimizin kanlarıyla kurduğumuz ülkemize yönelik saldırılar, elbette ki farklı alanlarda ve farklı yöntemlerle halen devam etmektedir. Vesayetin her türlüsünü, darbelerden ekonomik saldırılara, anarşiden teröre kadar pek çok araçla 20. yüzyıl boyunca ısrarla sürdüren emperyalizm, son mermisini de 15 Temmuz’da atmış ancak tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Aziz Milletimizin "iman dolu göğsü"nü geçememiştir. Kuvâ-yi Milliye Şehri Balıkesir’imiz, bu iradenin Millî Mücadele yıllarında güçlü biçimde hayat bulduğu merkezlerden biri olmuştur. Alaca Mescit’te yakılan istiklâl ateşi, şehrimizin dört bir yanına yayılarak millî direnişin örgütlenmesine öncülük ve liderlik etmiştir.'"

Ustaoğlu, Cumhuriyetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması sorumluluğuna da dikkat çekti ve Atatürk'ün sözlerini anımsattı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.' sözleri, Cumhuriyetimizin hangi tarihî mücadele ve irade üzerine kurulduğunu ortaya koymaktadır."

Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in tarihinden aldığı güçle üretim, teknoloji ve kalkınma alanlarında katkı sunmaya devam edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son dönemde yakalanan gelişme trendinin korunarak ileri taşınacağını belirtti.

Gösteriler ve katılım:

Tören boyunca okunan şiirler, halk oyunları ve şarkılar salondaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Program, askerî bandonun marşlarıyla sona erdi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir'deki 29 Ekim kutlamaları, hem resmi ritüellerin hem de yerel kültürel etkinliklerin bir arada yürütüldüğü, Cumhuriyetin kazanımlarının vurgulandığı bir program olarak kayda geçti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.