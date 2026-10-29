İnegöl'de 103 öğretmenin sahnesi 29 Ekim'de yedi yöreden folklorla coştu

İnegöl'de öğretmenlerden birlik mesajı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 103 öğretmenten oluşan özel bir topluluk sahne aldı. Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğretmenler, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

gösterinin içeriği ve kapsamı:

Gösteride görev alan öğretmenler, 7 farklı yöreye ait folklor oyunlarını sergileyerek bölgesel kültürleri bir araya getirdi. Renkli kıyafetler ve müzik eşliğinde sunulan performanslar, sahnedeki düzen ve toplu uyumla dikkat çekti.

salondaki atmosfer ve tepki:

Kapalı Spor Salonu'nu dolduran izleyiciler, öğretmenlerin performanslarını ilgiyle takip etti; gösteriler sık sık alkışlarla kesildi. Öğretmenlerin aynı sahnede buluştuğu bu özel sunum, İnegöl'deki 29 Ekim kutlamalarının en çok konuşulan ve beğenilen anlarından biri oldu.

Etkinlik, hem Cumhuriyet coşkusunun paylaşılmasına hem de yerel kültürlerin eğitimciler aracılığıyla görünür kılınmasına olanak sağladı. Sunulan gösteriler, kutlama programına katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı ve törenlerde birlik duygusunu güçlendirdi.

CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLERİNDE SAHNE ALAN 103 ÖĞRETMEN, 7 FARKLI YÖREYE AİT FOLKLOR GÖSTERİLERİYLE İZLEYENLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.