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Sivas'ta çeyrek asırlık eski sanayi dönüşümü üçüncü etapla hızlanıyor

Sivas'ta çeyrek asırlık Eski Sanayi kentsel dönüşümünde üçüncü etap yıkımları başladı; alana 280 konut ve 46 dükkan inşa edilecek, Esentepe çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta çeyrek asırlık eski sanayi dönüşümü üçüncü etapla hızlanıyor

Sivas'ta üçüncü etap yıkımlarıyla kentsel dönüşüm hız kazandı

Sivas Belediyesi, yıllardır süregelen "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde üçüncü etap çalışmaları kapsamında yıkımlara başladı. Belediye yetkililerinin ve mülk sahiplerinin anlaşması sonrası alanın sahada temizlenmesine girişildi; uygulamanın amacı bölgedeki kentsel sorunları kalıcı şekilde çözmek.

Yıkım süreci ve planlanan yapı adedi:

Başkan Adem Uzun saha incelemelerinde, göreve geldiklerinde ikinci etap çalışmalarını başlattıklarını hatırlatarak, bu etapta 252 konut ve 53 dükkan yaptıklarını ve yakın zamanda teslim edeceklerni belirtti. Üçüncü etapta yıkımı başlatılan alana ise 280 konut ve 46 dükkan planlanıyor. Mülk sahipleriyle varılan anlaşmaların ardından uygulamaya geçirilen yıkımlar, projenin ilerlemesini somut şekilde hızlandırmayı hedefliyor.

Esentepe çalışmaları ve proje hedefleri:

Uzun, ayrıca Esentepe bölgesinde de çalışmalara başlandığını; burada 348 konut ve 30 dükkan yapımına başlandığını söyledi ve bu etapların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü vurguladı. Belediye, Eski Sanayi bölgesindeki üç ayrı alanda ekiplerin sahada çalıştığını belirterek, "Amaç şehrimizin kangren haline gelmiş olan özellikle eski sanayi bölgesi kentsel dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Projenin bu aşaması, yerleşim ve ticari dokuya ilişkin somut sayıların korunması ve etap etap ilerlenmesiyle yaşanacak dönüşümün daha düzenli ve öngörülebilir olacağını gösteriyor. Belediye yetkilileri, teslim takvimleri ve sonraki etapların takibi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN “ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ” KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ...

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN “ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ” KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ ETAP ÇALIŞMALARINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI. SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADEM UZUN, YIKIM ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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