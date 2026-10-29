Mersin'de cumhuriyet coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı

Mersin'de 29 Ekim kutlamaları:

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen törenle coşkulu bir şekilde kutlandı. Program, halk oyunları, jimnastik gösterileri, şiir dinletileri ve bando performanslarıyla izlendi; salonda protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Gençlerin performansları ve tören akışı:

Kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları ve jimnastik gösterileri törene renk kattı; bando ekibinin marşları ise bayram coşkusunu daha da yükseltti. İzleyiciler sunulan gösterileri ilgiyle takip etti ve kutlamalar boyunca birlik duygusu ön plandaydı.

Vali Atilla Toros'un vurguları:

Törende konuşan Vali Atilla Toros, Milli Mücadele öncesi Anadolu'nun yaşadığı zorluklara değinerek milletin bağımsızlık inancını koruduğunu vurguladı. Toros konuşmasında şunları söyledi: "Bir asır önce Anadolu, tarihin en ağır günlerinden geçiyordu. Vatanın dört bir yanında işgalin ayak sesleri duyuluyordu. Evladımızın kanıyla vatan kıldığı topraklar çiğneniyor, milletimizin mukaddes bildiği değerler tehdit ediliyordu. Bir milletin hürriyeti ve istiklali elinden isteniyordu. Gökyüzünde hüzün, yeryüzünde keder vardı. Her hanede bir sessizlik, her gönülde derin bir sızı vardı. Acı büyüktü, yokluk ağırdı, yarınlar belirsizdi. Fakat bütün bu acılara rağmen milletimizin yüreğinde asla tükenmeyen bir sevda vardı. İstiklal aşkı"

Törene Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, milletvekilleri ile kent protokolü de katıldı. Kutlamalar boyunca vatandaşlar ve öğrenciler Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünü birlikte ve coşkuyla yaşadı.

MERSİN'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.