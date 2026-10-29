Van'da şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan uğurlandı

Tören Van Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı:

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün, Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde uğurlama töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Akalan'ın cenazesi burada yapılan törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesine gönderildi.

Şehidin kimliği ve uğurlama:

Aslen Erzurumlu olan 36 yaşındaki, iki çocuk babası şehit polis memuru Tayfun Akalan için tören sırasında İl Müftüsü Kadir Koçak tarafından dualar okundu. Tören, meslektaşlarının ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve protokol:

Uğurlama törenine Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören protokol konuşmaları ve dualarla sonlandırıldı.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE DÜN MEYDANA GELEN KAZADA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.