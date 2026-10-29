Arnavutköy’de iki gün süren cumhuriyet coşkusu kortejden sahneye gençlik ve birlik

Arnavutköy'de 103. yıl kutlamaları iki gün sürdü:

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü Arnavutköy’de 28 ve 29 Ekim tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı. İlçe sokakları ve tören alanları Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar ve protokol birlikte yürüdü, anma törenlerine katıldı.

Kutlamalar, 28 Ekim’de İlçe Jandarma Komutanlığı önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki programlarla devam etti. Ellerinde bayraklarıyla yürüyen halk, milli birlik duygusunu ön plana çıkaran görüntüler sundu.

resmi törenler ve anma programları:

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı. Program kapsamında ilçe protokolü, Hadımköy Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarları başında dualar etti.

Günün diğer etkinlikleri arasında sabah saatlerinde Arnavutköy Kaymakamlığı binasında düzenlenen tebrikat töreni yer aldı. Resmi kutlama programı ise Hadımköy Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı; programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, belediye yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

sözler ve vurgu: üretim, çalışma, gelecek:

Programda konuşan Mahmut Hersanlıoğlu, Cumhuriyet’in kuruluş süreci ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Hersanlıoğlu, 'Cumhuriyet, Türk milletini yeniden ayağa kaldırdı' sözleriyle Cumhuriyetin kazandırdığı değerleri vurguladı. Ülkenin üretim gücü ve uluslararası alandaki konumuna değinen Hersanlıoğlu, bugünün nesillerine düşen sorumlulukları; çok çalışmak, çok üretmek ve iyi işler yapmak gerektiğini belirtti.

Hersanlıoğlu'nun sözleri törene katılanlarla paylaşılan ortak mesajı özetledi: Cumhuriyet mirası, birlik ve beraberlikle yaşatılacak bir sorumluluktur.

öğrenci gösterileri ve kültürel etkinlikler:

Kutlamanın en renkli bölümlerini öğrencilerin hazırladığı gösteriler oluşturdu. Hadımköy Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğgenan Ayşenur Yıldırım tarafından seslendirilen 'Mustafa Kemal’in Kağnısı' şiiri salonda duygu dolu anlar yarattı. Aynı okulun öğretmenlerince hazırlanan teatral canlandırma ile Millî Mücadele ruhu sahneye taşındı.

Sporist Spor Kulübü sporcularının cimnastik gösterisi beğeni topladı. Müzik öğretmeni Yelda Taşçı ve İngilizce öğretmeni Oğuz Boztepe yönetimindeki okul korosu ise eserleriyle bayram coşkusunu artırdı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüller takdim edildi.

İki gün süren programlar, çocukların neşesi, gençlerin enerjisi ve vatandaşların bir araya gelişiyle Cumhuriyet’in 103 yıllık mirasının gururla anıldığı bir tablo oluşturdu. Arnavutköy’deki kutlamalar, kent genelinde birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren etkinliklerle son buldu.

CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ, ARNAVUTKÖY’DE İKİ GÜN BOYUNCA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİNE, RESMİ TÖRENLERDEN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI GÖSTERİLERE KADAR BİRÇOK ANLAMLI PROGRAMDA 7’DEN 70’E TÜM ARNAVUTKÖY CUMHURİYET COŞKUSUNDA BULUŞTU.