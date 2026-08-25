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Kars'ta eğitim yatırımı son aşamada: Fevzipaşa Ortaokulu yeni döneme hazırlanıyor

Kars Valisi Ziya Polat, TOBB katkısıyla yapılan Fevzipaşa Ortaokulu'nda son kontrolleri gerçekleştirdi; okulun 2026-2027 eğitim yılına hazır olması hedefleniyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kars'ta eğitim yatırımı son aşamada: Fevzipaşa Ortaokulu yeni döneme hazırlanıyor

Fevzipaşa Ortaokulu'nda son hazırlıklar:

Kars Valisi Ziya Polat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Fevzipaşa Ortaokulu olarak hizmete girmesi planlanan okul binasında incelemelerde bulundu.

inceleme ve çalışmanın boyutu:

Vali Polat, kent genelindeki eğitim yatırımlarını yerinde takip etme programı kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen binada sınıfları, ortak kullanım alanlarını ve eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği bölümleri tek tek gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yürütülen tadilat, donanım ve güvenlik düzenlemelerinin son kontrolleri yerinde yapıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre bina, fiziksel donanım açısından eksiksiz hale getirilmesi amacıyla planlanan çalışmaların büyük bölümü tamamlanmış durumda; kalan işler titizlikle sürdürüyor.

hedefler ve beklentiler:

Vali Polat, öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkat çekerek, okulda yürütülen çalışmaların zamanında ve eksiksiz bitirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu. TOBB desteğiyle kente kazandırılan yatırımın, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun koşullarda eğitim almasını sağlaması hedefleniyor.

Kars'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hız kazandığı belirtilirken, Fevzipaşa Ortaokulu'nun gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Vali Polat'ın incelemeleri, okulun herhangi bir aksaklık yaşamadan yeni döneme hazır hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar açısından önem taşıyor.

KARS’TA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULDA SON HAZIRLIKLAR(KARS-İHA)

KARS’TA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULDA SON HAZIRLIKLAR(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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