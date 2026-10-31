Balıkesir'de iki operasyonla çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de iki ayrı narkotik operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürütülen iki ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi. Polis tarafından gerçekleştirilen baskınlarda toplamda farklı tür ve formlarda maddeler bulundu.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 254 gram Skunk/Esrar, 61,84 gr sıvı halde Likit Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 42 adet Sentetik ecza hapı, 7,06 gr bonzai, 6,75 gr kenevir tohumu, 1,29 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı yer aldı. Ele geçen malzemelerin çeşitliliği, hem katı hem sıvı formlarda farklı uyuşturucuların bulunduğunu gösteriyor.

şüpheliler ve hukuki işlem:

Polis ekipleri operasyonlarda 2 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyetin açıklamasına göre, ele geçirilen miktar ve bulunan aparatların niteliği operasyonların ticari amaçlı üretim ve dağıtım iddialarını araştırmak üzere planlandığını işaret ediyor. Olayla ilgili adli süreç ilerledikçe ek bilgi paylaşılacağı belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER