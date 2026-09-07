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Balıkesir’de kırtasiyelerde etiket ve fiyat uyumu denetlendi

Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi Altıeylül kırtasiyelerinde etiket, raf-kasa fiyat uyumu ve ürün güvenliği kontrolleri yaparak iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:38

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balıkesir’de kırtasiyelerde etiket ve fiyat uyumu denetlendi

Denetim kapsamı ve uygulama:

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Altıeylül ilçesindeki kırtasiye ve okul ürünü satan iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İncelemelerde fahiş fiyat iddiaları, fiyat etiketlerinin varlığı ve doğruluğu ile raf ve kasa fiyatlarının uyumu öncelikli olarak ele alındı.

Ekipler boya, silgi, defter, kalem gibi kırtasiye ürünlerinin etiket bilgilerini kontrol etti, raf fiyatları ile kasa kayıtlarını karşılaştırdı ve ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler için iş yeri yetkililerine rehberlik yapılarak mevzuata ilişkin bilgilendirme sağlandı.

İlhan Pehlivan'ın değerlendirmesi:

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, denetimlerin yaklaşık 1 aydır sürdüğünü belirtti. Pehlivan, Bakanlığın ürün güvenliği denetimleriyle eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında etiket, haksız fiyat artışı ve kasa-raf fiyat uyuşmazlığına odaklandıklarını söyledi. Pehlivan, "Bugün denetlemeler ile ve daha öncedeki denetimler oldukça işe yaramış gözüküyor. Yüzde 90 kırtasiyelerimizi denetledik. Bugünkü yerimiz de sıfır eksik ile denetlemeyi tamamladı" ifadelerini kullandı.

Pehlivan ayrıca, kasa ve raf fiyatı uyumunun zorunlu olduğunu ve uyumsuzluk halinde işletmelerin düşük olan fiyatı uygulamak zorunda olduğunu vurguladı. Denetimlerin devam edeceği ve işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi için bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

BALIKESİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ALTIEYLÜL İLÇESİNDEKİ...

BALIKESİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ALTIEYLÜL İLÇESİNDEKİ KIRTASİYELERDE FAHİŞ FİYAT VE FİYAT ETİKETİ DENETİMİ YAPTI. EKİPLER, ÜRÜNLERDE RAF VE KASA FİYATLARINI KARŞILAŞTIRARAK GÜVENLİK STANDARTLARINI DA İNCELEDİ; İŞ YERİ YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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