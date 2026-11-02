Balıkesir'de Kızılay kadın liderlerle aşevi için güç birliği yaptı

Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi kadın temsilcilerle dayanışmayı büyüttü

Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde kentin mülki idare, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerini ve protokol eşlerini bir araya getirdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu himayesinde düzenlenen hayır kahvaltısında, kuruluşun çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "81 İle 81 Aşevi Projesi"nin Balıkesir ayağına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel’in eşi Burcu Yüksel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden ile şehir bürokrasisi, siyaset ve STK’ların kadın temsilcileri katıldı.

kızılay'ın tarihçesi ve uluslararası başarısı:

Toplantıda konuşan Balıkesir Kızılay İl Merkezi Başkanı M. Burak Kelemençe, Türk Kızılay’ın 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmuş olup 158 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Kelemençe, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) kapsamında 192 ülkeyle yürütülen işbirliklerinde Türk Kızılay’ın öne çıktığını; kurumun 2025 yılında üç ayrı kategoride dünya birinciliği elde ettiğini ve bu başarının tüm Türkiye’ye ait olduğunu vurguladı.

kadın liderlerin desteği ve toplumsal dayanışma:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kadınların toplumsal dayanışmadaki öncü rolüne dikkat çekerek, hayır hareketlerinin yaygınlaştırılmasında kadın liderlerin birleştirici gücünü öne çıkardı. Uygur, Balıkesir’in projeye sahip çıkmasının kentteki sivil toplum bilincini yükselttiğini ifade etti.

Program sırasında katılımcılar, projenin hayata geçirilmesi için kaynak sağlanması ve yerel destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi konusunda taahhütlerde bulundu. Etkinlik, kadın liderlerin projeye verdiği güçlü destek ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

balıkesir aşevi projesinin teknik ve lojistik ayrıntıları:

Balıkesir’e kazandırılacak aşevi, Eski Askeri Hastane karşısındaki Ali Hikmet Paşa Köşkü arazisinde, 2,8 dönümlük bir alana planlanıyor. Kompleks kapsamında yer alacak birimler şöyle belirlendi: 5 bin kişi kapasiteli modern aşevi, 350 metrekare büyüklüğünde Kızılay Şube Hizmet ve İdari Binası, 400 metrekare depo alanı ve ihtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağı bir Sosyal Butik.

Yetkililer, proje çizim ihalesinin tamamlandığını, çizim sürecinin ardından vakit kaybetmeden inşaat faaliyetlerine başlanacağını bildirdi. Projenin sadece günlük sıcak yemek sağlama hedefi olmadığı, aynı zamanda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afete dirençli şehirler inşa etme stratejisinin kritik bir parçası olarak planlandığı kaydedildi. Bu sayede afet durumlarında Kızılay’ın beslenme hizmetlerinin aşevleri sayesinde kesintisiz ve hızlı bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

TÜRK KIZILAY BALIKESİR İL MERKEZİ, KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHRİN MÜLKİ İDARE, SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ (STK) KADIN TEMSİLCİLERİ İLE PROTOKOL EŞLERİNİ ANLAMLI BİR HAYIR KAHVALTISINDA BULUŞTURDU.