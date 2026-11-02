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Kars'ta tarım ve hayvancılık için saha odaklı yol haritası belirlendi

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın başkanlığında yapılan toplantıda hayvancılık, hayvan sağlığı, aşılama ve kırsal kalkınma projeleri ele alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta tarım ve hayvancılık için saha odaklı yol haritası belirlendi

kars tarım ve orman il müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın başkanlığında, il genelinde tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıya şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleri katıldı ve kent genelindeki mevcut uygulamalar ile planlanan faaliyetler detaylı biçimde ele alındı.

gündem: hayvan sağlığı ve hastalıklarla mücadele:

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini hayvan hastalıkları ile mücadele oluşturdu. Bu çerçevede, il genelinde yürütülen çalışmalar, hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınan koruyucu ve önleyici tedbirler, aşılama faaliyetleri ve hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin son durum değerlendirildi. Katılımcılar, salgın risklerinin azaltılması ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için sahada uygulanabilir önlemler üzerinde durdu.

saha hizmetleri ve üretici bilgilendirmesi:

Toplantıda ayrıca hayvan sağlığı hizmetlerinin sahada etkin şekilde yürütülmesi, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ilçe müdürlükleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları önceliklendirildi. Yetkililer, saha ekiplerinin düzenli izleme yapmasının, erken uyarı mekanizmalarının ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik devam eden projeler değerlendirildi; çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere sağlanan destekler ile kırsal kalkınma çalışmaları masaya yatırıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mevcut desteklerin sahada etkin biçimde uygulanmasına ilişkin uygulama esasları tartışıldı.

Toplantıda, Kars'ın hayvancılık potansiyelinin korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, hayvan sağlığı altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal bölgelerde ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine yönelik hedefler doğrultusunda adımların atılması planlandı.

Yetkililer, devam eden projelerin uygulama süreçlerinin takip edilmesinin ve sahadan gelen verilerin düzenli değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca il ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliğinin artırılması ve elde edilen sonuçların paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Toplantı, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların daha etkin yürütülmesi, üreticilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi. Katılımcılar, planlanan çalışmaların uygulanmasına ilişkin takip ve raporlama mekanizmalarının işletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Enver Aydın liderliğinde yapılan bu değerlendirme, Kars'ta tarım ve hayvancılık politikalarının saha gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi açısından yol gösterici nitelik taşıyor.

KARS’TA TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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