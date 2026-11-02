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Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Grubu, 29 Ekim'de Şanlıurfa'daki köy okuluna kütüphane kurdu; öğrencilere fidan ve hediyeler verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

eskişehirli grup şanlıurfa'da köy okuluna kütüphane açtı

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, Eskişehir'de toplanan kitap ve eğitim malzemeleriyle Şanlıurfa'daki bir köy okulunda yeni bir kütüphane kurdu. Grup üyeleri, ihtiyacı olan okullara destek olmak amacıyla yürüttükleri projelere bir yenisini ekledi.

açılış töreni ve 29 Ekim kutlaması:

Kütüphanenin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Açılış programında grup üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı; her bir öğrenciye fidan ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören, hem kutlama hem de eğitime yapılan yatırımın görünür bir işareti oldu.

grubun çalışmaları ve adanma:

Eskişehir'de toplanan malzemelerle daha önce farklı illerde benzer projeler yürüten grup, bu çalışmayı genç yaşta hayatını kaybeden bir arkadaşlarının kızı Ayça Berkan adına gerçekleştirdi. Bu adanmanın, yerel dayanışma ve eğitime destek geleneğinin devamı olarak anlam taşıdığı belirtildi.

Yerel gönüllülerin başlattığı girişimin, köy okulundaki öğrencilerin okuma olanaklarını artırması ve eğitim ortamını zenginleştirmesi bekleniyor. Grup üyeleri, benzer ihtiyaç duyulan okullar için çalışmaların süreceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR&#039;DE FAALİYET GÖSTEREN İLMEK İLMEK BİN MİNİK YÜREK YARDIMLAŞMA GRUBU, İHTİYAÇ SAHİBİ KÖY...

ESKİŞEHİR'DE FAALİYET GÖSTEREN İLMEK İLMEK BİN MİNİK YÜREK YARDIMLAŞMA GRUBU, İHTİYAÇ SAHİBİ KÖY OKULLARINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ KÜTÜPHANE PROJELERİ KAPSAMINDA TEMİN ETTİKLERİ KİTAP VE EĞİTİM MATERYALLERİYLE ŞANLIURFA'DAKİ BİR OKULA YENİ BİR KÜTÜPHANE KURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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