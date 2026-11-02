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Sivrihisar'da kaymakamın hizmet vurgusu başarı belgesiyle taçlandı

Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, İçişleri Bakanlığı değerlendirmesinde ilçede yürüttüğü vatandaş odaklı ve özverili çalışmalarla başarı belgesi aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar'da kaymakamın hizmet vurgusu başarı belgesiyle taçlandı

Sivrihisar'da kaymakamın hizmet vurgusu başarı belgesiyle taçlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından mülki idare amirlerine yönelik yürütülen değerlendirmeler sonucu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde görev yapan Kaymakam Yunus Emre Temel başarılı idari çalışmaları nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi. Ödül, ülke genelinde kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı sunulması hedefiyle verilen değerlendirmeler kapsamında verildi.

ödülün gerekçesi:

Değerlendirmede, ilçede sergilenen idari performans, kamu düzeninin sağlanması yönündeki uygulamalar ve halkla ilişkilerde gösterilen hassasiyet ön plana çıktı. Yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek yürütülmesi ve ekip çalışmasındaki özveri, başarı belgesinin temel gerekçelerini oluşturdu.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Yunus Emre Temel, ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullanarak, devletin sunduğu imkân ve hizmetlerin halka ulaştırılması için ekip halinde çalıştıklarını vurguladı. Temel, "İlçemizde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için ekip arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sivrihisar halkına en iyi hizmeti sunabilmek adına aynı kararlılık ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bu tür takdirler, yerel idarelerin başarılarının görünür kılınması ve hizmet kalitesinin teşvik edilmesi açısından önem taşıyor. Sivrihisar'daki uygulamaların benzer ilçelere örnek teşkil etmesi, kamu hizmetlerinde sürekli iyileştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DEĞERLENDİRMELER...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DEĞERLENDİRMELER KAPSAMINDA, SİVRİHİSAR KAYMAKAMI YUNUS EMRE TEMEL BAŞARI BELGESİNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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