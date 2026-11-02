Yeka res-2026 yarışmaları tamamlandı: 7 bölgenin kazananları açıklandı

yarışmaların genel sonucu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA Rüzgar Enerji Santrali (RES)-2026 yarışmaları kapsamında toplam 1.500 megawatt (MWe) bağlantı kapasitesi için teklifler toplandı. Yarışmalara 29 şirket katılarak toplam 73 teklif sundu ve yedi bölgede en iyi teklif sahipleri belirlendi.

bölge bazlı öne çıkan sonuçlar:

Sırasıyla yapılan yarışmalarda öne çıkan sonuçlar şu şekilde kaydedildi: Sivas RES (320 MWe) yarışması, dört tur sonunda, kilovatsaat başına 3,62 euro/cent fiyat ve megawatt başına 30 bin euro katkı payı teklifi veren Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi tarafından kazanıldı.

Balıkesir-1 RES (140 MWe) dokuz tur sürdü; en iyi teklif, kilovatsaat başına 3,53 euro/cent fiyat ve megawatt başına 42 bin euro katkı payı ile Poyraz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi. Balıkesir-2 RES (235 MWe) yarışması üç turda tamamlandı ve Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent teklif vererek katkı payı olmaksızın en iyi teklifi sundu.

Balıkesir-3 RES (170 MWe) yarışmasında FE Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, dört tur sonucunda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 20 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi verdi. Balıkesir-4 RES (140 MWe) ise rekabetin yoğun olduğu bir başka ihale olarak öne çıktı; yarışma 32 tur sürdü ve sonunda FE Girişim, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ile megawatt başına 154 bin euro katkı payı teklif ederek kazandı.

Manisa RES (235 MWe) yarışmasında Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi, dördüncü turda kilovatsaat başına 3,60 euro/cent ve megawatt başına 16 bin euro katkı payı teklifiyle en iyi teklifi sundu. Son olarak Kütahya RES (260 MWe) yarışması on yedinci turda sonuçlandı; Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi kilovatsaat başına 3,50 euro/cent ve megawatt başına 72 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi verdi.

süreç ve sonraki adımlar:

Yarışmalar, açık eksiltme turları ve tutanak imzalarıyla tamamlandı. Bazı ihalelerde katkı payı olmaması, bazılarında ise yüksek katkı teklifleriyle rekabetin farklı profillerde şekillendiği görüldü. Sonuçlar, Bakanlık onayıyla nihai hale getirilecek.

'RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI' KAPSAMINDA DUYURULAN YEKA RES-2026 YARIŞMALARI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA BAŞLADI