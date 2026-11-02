Alanya'da işin nabzını tuttular: ALTSO başkanı Damlataş esnafıyla buluştu

ALTSO başkanı Damlataş esnafıyla bir araya geldi:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Damlataş bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Göreve başlamasının ardından sürdürdüğü üye ve esnaf ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde bölgenin ticari yapısı, işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün beklentileri ele alındı.

ziyarette öne çıkan hususlar:

Başkan Tuna, esnafla sohbet ederek doğrudan geri bildirim aldı; işletmelerin yaşadığı sıkıntılar ve geliştirme önerileri detaylı şekilde not edildi. Görüşmelerde, bölge ticaretinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesi ve Alanya ekonomisine katkı konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Tuna, ALTSO'nun gerçek sahibinin üyeleri olduğunu vurgulayarak "Esnaflarımızı ve üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

oda ve üye ilişkileri için atılacak adımlar:

Ziyarette ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yenialp, Mehmet Özal Gökce ve Kerim Yılmaz ile Başkanlık Danışma Kurulu Komisyon Üyesi Murat Kiriş de yer aldı. Heyet, üyelerle sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekti ve bu tür saha temaslarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

ALTSO yönetiminin doğrudan dinleme ve çözüm üretme yaklaşımı, bölgedeki esnafın önceliklerinin oda çalışmaları ve politika önerilerine yansıtılmasını amaçlıyor. Damlataş ziyaretinde alınan geri bildirimler, yerel ekonomik gelişime katkı sağlayacak yol haritalarının şekillendirilmesinde referans olacak.

ALTSO BAŞKANI TUNA, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN ÜYE VE ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA DAMLATAŞ BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERİ ZİYARET EDEN TUNA, ESNAFLA SOHBET EDEREK BÖLGENİN TİCARİ YAPISI VE İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.