Dolar 49,9663 +0,07%
Euro 56,0893 +0,66%
Bist 10.838,70 +0,74%
Altın Gram 6.276,25 +0,21%
EUR/USD 1,1220 +0,48%
Brent Petrol 108,75 -4,13%
--°

Alanya'da işin nabzını tuttular: ALTSO başkanı Damlataş esnafıyla buluştu

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, Damlataş bölgesindeki esnafın talep ve önerilerini dinledi; oda üyelerle sürekli iletişim ve destek sözü verdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 12:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Alanya'da işin nabzını tuttular: ALTSO başkanı Damlataş esnafıyla buluştu

ALTSO başkanı Damlataş esnafıyla bir araya geldi:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Damlataş bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Göreve başlamasının ardından sürdürdüğü üye ve esnaf ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde bölgenin ticari yapısı, işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün beklentileri ele alındı.

ziyarette öne çıkan hususlar:

Başkan Tuna, esnafla sohbet ederek doğrudan geri bildirim aldı; işletmelerin yaşadığı sıkıntılar ve geliştirme önerileri detaylı şekilde not edildi. Görüşmelerde, bölge ticaretinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesi ve Alanya ekonomisine katkı konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Tuna, ALTSO'nun gerçek sahibinin üyeleri olduğunu vurgulayarak "Esnaflarımızı ve üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

oda ve üye ilişkileri için atılacak adımlar:

Ziyarette ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yenialp, Mehmet Özal Gökce ve Kerim Yılmaz ile Başkanlık Danışma Kurulu Komisyon Üyesi Murat Kiriş de yer aldı. Heyet, üyelerle sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekti ve bu tür saha temaslarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

ALTSO yönetiminin doğrudan dinleme ve çözüm üretme yaklaşımı, bölgedeki esnafın önceliklerinin oda çalışmaları ve politika önerilerine yansıtılmasını amaçlıyor. Damlataş ziyaretinde alınan geri bildirimler, yerel ekonomik gelişime katkı sağlayacak yol haritalarının şekillendirilmesinde referans olacak.

ALTSO BAŞKANI TUNA, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN ÜYE VE ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU...

ALTSO BAŞKANI TUNA, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN ÜYE VE ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA DAMLATAŞ BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERİ ZİYARET EDEN TUNA, ESNAFLA SOHBET EDEREK BÖLGENİN TİCARİ YAPISI VE İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

CW Enerji EIF Energy Expo 2026'da güneşten hidrojene uzanan entegre çözümlerini...
images

Safranova'da kırmızı hazinede dörtlü stigma heyecanı
images

İstanbul'da Malatya'nın ekonomik yüzü tanıtıldı: MTSO yatırım ve iş fırsatlarını...
images

antalyalılara uygun fiyatlı ekmek: halk ekmek fabrikası 10 ayda 3,8 milyon üreti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş ceza

Ankara'da sosyal medyadaki çocuk darp görüntüsü annesini cezaevine gönderdi

Bozkırın saklı cenneti: Şuğul Kanyonu'nda sonbaharın renkleri

E-nabız'ta karar verin: Erzurum şehir hastanesi organ bağışı çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde