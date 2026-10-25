Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Balıkesir'de otobanda bariyerleri aşıp şarampole uçan otomobilde bir kişi yaralandı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanı Yunakdere mevkiinde bariyerleri aşan 34 HFM 521 plakalı otomobil şarampole uçtu; 1 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkesir'de otobanda bariyerleri aşıp şarampole uçan otomobilde bir kişi yaralandı

kaza yerinde müdahale:

Balıkesir'de, İzmir-İstanbul otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Olayda, plakası 34 HFM 521 olan araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye 112 Sağlık, Otoyol Jandarma ekipleri ile Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği yönlendirildi.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Kaza yerine sevk edilen ekipler, Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 4 personel ile operasyona katıldı. İtfaiye ekipleri yaralıyı araç içinden çıkardı ve yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Durumuyla ilgili sağlık ekiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

soruşturma sürüyor:

Olay yeri incelemesi ve kazaya ilişkin tahkikat, Otoyol Jandarma birimleri tarafından devam ediyor. Kazanın oluş nedeni ve süreciyle ilgili resmi açıklamalar soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILARAK, 112 SAĞLIK...

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILARAK, 112 SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga
images

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaral...
images

Kemalpaşa organize sanayi bölgesinde kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı