Balıkesir'de otobanda bariyerleri aşıp şarampole uçan otomobilde bir kişi yaralandı

kaza yerinde müdahale:

Balıkesir'de, İzmir-İstanbul otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Olayda, plakası 34 HFM 521 olan araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye 112 Sağlık, Otoyol Jandarma ekipleri ile Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği yönlendirildi.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Kaza yerine sevk edilen ekipler, Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 4 personel ile operasyona katıldı. İtfaiye ekipleri yaralıyı araç içinden çıkardı ve yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Durumuyla ilgili sağlık ekiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

soruşturma sürüyor:

Olay yeri incelemesi ve kazaya ilişkin tahkikat, Otoyol Jandarma birimleri tarafından devam ediyor. Kazanın oluş nedeni ve süreciyle ilgili resmi açıklamalar soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILARAK, 112 SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.