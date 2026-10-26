Tutanaksız imza itirafı: 'işimden atılma korkusuyla imzaladım'

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunması:

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR AŞ’teki usulsüzlük, zimmet ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Özgür Nihat Yıldız ve Mustafa Altındal ile tutuksuz diğer sanıklar hazır bulundu. Duruşmada MASAK raporuyla ortaya çıkan para trafiği ve usulsüzlük iddiaları tartışıldı; tutuklu sanıkların beyanının ardından tutuksuz sanıklar savunma verdi.

Kolilerin teslimi ve tutanak tartışması:

Mal Alım Kabul Komisyonu üyesi H.K., Ramazan kolilerinin eksik teslim edildiği iddiasına ilişkin olarak, kendisine yaklaşık 12 bin adet koli teslim edildiğini belirtti. H.K. ifadesinde, Özgür Nihat Yıldız'ın kendisinden 15 bin adet koliyi teslim aldığına dair tutanak tutmasını istediğini ve tutanaklara bu sayı üzerinden imza attığını söyledi. H.K. ayrıca '15 bin koli olduğunu görmedim. İşimden atılma korkusuyla imzayı attım' ifadelerini kullandı ve koli sayısındaki farkı fark ettiğinde durumu G.M.'ye bildirdiğini kaydetti.

Komisyonun diğer üyesi V.Y. ise evrakların kendisine B.M. tarafından getirildiğini, 'abla imzan var' denildiğini ve mal alım kabul evrakını imzaladığını belirtti. V.Y. kolilerin kendisine gösterilmediğini ve eksik teslimat konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

Dosyada yer alan yerel firma yetkilisi F.K. de fiyat araştırmasının kendilerine yazılı olarak getirildiğini, fiyatları kendilerinin vermediğini ve evrakların eksiksiz geldiğini savundu. F.K. fiyatlara baktığında ideal düzeyde olduğunu düşündüğünü, bu nedenle ayrıntıya çok dikkat etmediğini belirtti.

İddianamedeki suçlamalar ve talep edilen cezalar:

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Özgür Nihat Yıldız için 'rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla, 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan iki kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan üç kez 3 yıldan 7 yıla ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan iki kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Mustafa Altındal hakkında 'zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3 yıldan 7 yıla ve 'zincirleme şekilde zimmete yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dosyada yer alan diğer sanıklar için de çeşitli oranlarda 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlarından, iddianamede belirtilen süreler aralığında hapis cezaları istendi. İddianamede isim bazında G.M., H.K., M.A., S.K., S.G., S.G., V.Y., O.Ö. ve İ.Ç. gibi sanıklar için ayrı ayrı ceza talepleri yer alıyor.

Duruşmada savunmalar tamamlandı; mahkeme sürecinin ilerleyen oturumlarında belgeler ve tanık beyanları üzerinden değerlendirme yapılması bekleniyor.

BOLU BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BOL TUR AŞ'DEKİ İHALE YOLSUZLUĞU, ZİMMET VE RÜŞVET İDDİALARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAKLARINDA DAVA AÇILAN 14 SANIK BUGÜN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI