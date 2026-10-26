Komşuların tavuk kavgası: ilk duruşmada sanıklar ve tanıklar ifade verdi

komşuların tavuk kavgasının ilk duruşması görüldü:

Malatya’da bahçe sınırı ve tavuklar nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 8 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayla ilgili dava, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayda göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden kişinin İ.A. (31) olduğu bildirildi. Olayın meydana geldiği yer Yeşilyurt ilçesi, Şahnahan Mahallesi olarak kayıtlara geçti.

olayın seyri ve yaralananlar:

İddiaya göre bahçe sınırı ve tavukların birbirlerinin bahçesine girmesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada İ.A. göğsünden bıçaklanarak yaşamını yitirdi, ayrıca olayda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve zanlılar yakalanarak tutuklandı.

duruşmada savunmalar ve mahkeme süreci:

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ö. (38) ile A.F. (26), ölen kişinin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar hakkındaki kasten öldürme suçlamalarıyla ilgili savunmaları alındı; sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, aile yakınları ve dinlenen tanıkların beyanlarını kayda geçirdi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve yargılamanın selameti için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Süreçte tanık ifadeleri ve delil değerlendirmelerine göre davanın seyri belirlenecek.

MALATYA’DA KOMŞULAR ARASINDAKİ TAVUK KAVGASINDA İLK DURUŞMA