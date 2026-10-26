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Karorsan yönetim kurulu yatırım ve üretim gündemini netleştirdi

Vali Oktay Çağatay başkanlığındaki KARORSAN yönetim kurulu toplantısında sanayi altyapısı, yatırım süreçleri ve üretim kapasitesinin artırılması ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karorsan yönetim kurulu yatırım ve üretim gündemini netleştirdi

Toplantı bilgileri:

KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya KARORSAN yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, bölgedeki yürütülen çalışmalar ve yatırım süreçleri ele alındı.

Değerlendirilen gündem maddeleri:

Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden projeler, planlanan yatırımlar ve altyapı düzenlemeleri kapsamlı şekilde tartışıldı. Görüşmelerde, bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik seçenekler değerlendirildi.

Alınan kararlar ve toplantının sonu:

Gündemdeki maddeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından ilgili konularda kararlar karara bağlandı. Toplantı, ele alınan konuların karara bağlanmasının ardından sona erdi ve uygulama sürecine ilişkin takip mekanizmaları konuşuldu.

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KARORSAN) YÖNETİM KURULU, VALİ OKTAY ÇAĞATAY&#039;IN BAŞKANLIĞINDA...

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KARORSAN) YÖNETİM KURULU, VALİ OKTAY ÇAĞATAY'IN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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