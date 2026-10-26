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Sason'da 7 gündür kayıp olan eğitim personeli evinde ölü bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli 34 yaşındaki İsmail Bağatur, yakınlarının bulması üzerine evinde ölü bulundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sason'da 7 gündür kayıp olan eğitim personeli evinde ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Tekinler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki İsmail Bağatur, ailesinin yaklaşık 7 gündür kendisinden haber alamaması üzerine yakınları tarafından kontrol edildi. Yakınlarının apartman dairesine girmesiyle Bağatur'un cansız bedeniyle karşılaşıldı.

ihbar ve müdahale:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk incelemeleri yaparak durumu kayıt altına aldı ve yaşamını yitiren kişinin kimliğini doğruladı. Bağatur'un Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olduğu bildirildi.

soruşturmanın seyrı:

Polis ekipleri, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin tespitine yönelik adli ve tıbbi incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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