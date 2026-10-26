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Tuzla İçmeler'de Tuzla Belediyesi kamyonu ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Tuzla İçmeler'de Ankara Caddesi'nde, Tuzla Belediyesi'ne ait kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tuzla İçmeler'de Tuzla Belediyesi kamyonu ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Tuzla İçmeler'de Tuzla Belediyesi kamyonu ile motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi sınırları içinde yer alan Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada, belediyeye ait bir kamyon ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza yerinde ilk bulgular:

Olayda, İddiaya göre seyir halindeki Tuzla Belediyesi'ne ait kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü kontrolünü kaybedip devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen yaralanma, çevredeki vatandaşların ve olay yerinden geçenlerin dikkatini çekti.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

TUZLA&#039;DA BELEDİYE KAMYONU İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ...

TUZLA'DA BELEDİYE KAMYONU İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI. YARALI, OLAY YERİNE SEVK EDİLEN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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