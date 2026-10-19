SASKİ’den ladik’e 15,5 kilometrelik modern altyapı yatırımı

Projenin kapsamı ve ilerleme durumu:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Ladik'te yürüttüğü "Güney Grubu İlçeler İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı" işi kapsamında toplam 15 bin 487 metre (yaklaşık 15,5 kilometre) altyapı hattı hedefliyor. Şu ana kadar 8 bin 612 metre imalat tamamlandı.

Tamamlanan imalatın dağılımı şöyle: 4 bin 514 metre içme suyu, 3 bin 447 metre kanalizasyon ve 651 metre yağmur suyu hattı yenilendi.

Kalan işler ve hedeflenen sonuçlar:

Projenin kalan bölümünde 5 bin 100 metre içme suyu, 1 bin 6 metre kanalizasyon ve 769 metre yağmur suyu hattı daha yapılacak. Kalan imalatların tamamlanmasıyla Ladik ilçesine eksiksiz bir altyapı ağı kazandırılmış olacak.

Yatırımın hedefi, hatların dayanıklılığını artırmak, su kayıplarını azaltmak ve yağmur suyu drenaj kapasitesiyle olası taşkın risklerini düşürmektir; böylece yerel hizmetlerin sürekliliği ve yaşam kalitesi güçlenecek.

Halit Doğan proje hakkında şunları söyledi: "Bir şehrin gelişimi, yalnızca üstyapıda yapılan çalışmalarla değil yerin altında kurulan güçlü altyapı sistemiyle de ölçülür. Biz Samsun’umuzun bugününe hizmet ederken yarınlarını da düşünüyoruz. Bu anlayışla 17 ilçemizin tamamında ihtiyaçları gözeten, uzun yıllar hizmet verecek altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Ladik ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, güvenli ve dayanıklı bir altyapı sunmak. Samsun’umuzun her ilçesinde kalıcı çözümler üretmeye ve şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, LADİK’TE SÜRDÜRDÜĞÜ 15 BİN 487 METRE UZUNLUĞUNDA MODERN ALTYAPI ÇALIŞMASININ 8 BİN 612 METRELİK İMALATI TAMAMLANDI.