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Selimiye meydanı'nda dolaşan atlar Edirne'de kalıcı önlem çağrısını gündeme taşıdı

Selimiye Camii önünde üç başıboş atın dolaşması Edirne'de şaşkınlık yarattı; belediye ekipleri atları kent merkezinden uzaklaştırdı, kalıcı önlem istendi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Selimiye meydanı'nda dolaşan atlar Edirne'de kalıcı önlem çağrısını gündeme taşıdı

Olay ve müdahale:

Edirne'nin simge mekânlarından Selimiye Meydanı, gün içinde üç başıboş atın meydana girmesiyle beklenmedik bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Atlar, Selimiye Camii önünde serbestçe dolaşırken turistler ve kent sakinleri tarafından görüntülendi; bazıları merakla izlerken bazıları da endişeyle tepki gösterdi.

Görüntülerin yetkililere ulaşmasının ardından belediye ekipleri harekete geçti. İlk müdahalede atların meydandan uzaklaştırılması denendi ancak hayvanlar, bu kez rotalarını Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesi yönüne çevirdi. Ekiplerin çabası sonucu atlar kent merkezinden uzaklaştırıldı ve bölge tekrar normale döndü.

Vatandaş tepkileri ve talepler:

Olayı görenler arasında Almanya'da yaşayan ve kente ziyaret için gelen Rıdvan Yücel de vardı. Yücel, Selimiye Meydanı'nın kentin en önemli noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Her sene buradayım, her sene dolaşırım ama her sene aynı, değişen bir şey yok. Her şey dört dörtlük ama şu görüntü yakışmıyor" dedi.

75 yaşındaki Edirneli Erol Soner ise görüntülerin kente yakışmadığını belirterek yetkililere çağrı yaptı: "Bu güzel Selimiye’ye bu görüntüler yakışmıyor. Bunlar burada ne arıyor? Bir belediyede hayvan haklarını yöneten bir kişi gelip şu hayvanları alsın." Soner, tarihî yerlerin korunmasının ve benzer vakaların tekrar etmemesi için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Olay, UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Selimiye gibi yoğun ziyaretçi çeken noktalarda başıboş hayvan varlığının yaratabileceği güvenlik ve estetik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, kentin simge mekânlarında benzer görüntülerin yaşanmaması için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler talep ediyor.

Yetkililerden beklenen adımlar arasında hayvanların güvenli şekilde toplatılması, kent merkezine girişlerin engellenmesi ve sorumluların koordinasyonunu sağlayacak bir planın oluşturulması yer alıyor. Olayın ardından yapılan müdahale kısa vadede sorunu çözerken, meydanda ve çevresinde benzer vakaların önlenmesi için uzun vadeli tedbir çağrıları güçlendi.

EDİRNE&#039;DE ÜÇ BAŞIBOŞ AT, KENTİN EN ÖNEMLİ TARİHİ NOKTALARINDAN SELİMİYE MEYDANI&#039;NA KADAR GİREREK...

EDİRNE'DE ÜÇ BAŞIBOŞ AT, KENTİN EN ÖNEMLİ TARİHİ NOKTALARINDAN SELİMİYE MEYDANI'NA KADAR GİREREK GÜNÜN EN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİNE İMZA ATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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