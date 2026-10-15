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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 723 bin 947'ye yükseldi

TÜİK verilerine göre eylül ayında Türkiye genelinde 161 bin 27 taşıt trafiğe kaydedildi; Balıkesir'de kayıtlı taşıt sayısı 723 bin 947'ye ulaştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 723 bin 947'ye yükseldi

Balıkesir'de eylül sonunda kayıtlı taşıt sayısı güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında Türkiye genelinde 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aynı dönemde Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı artarak 723 bin 947 olarak kaydedildi.

Araç türlerinin dağılımı:

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımında en yüksek pay, yüzde 45,1 ile motosiklette oldu. Bunu yüzde 40,0 ile otomobil, yüzde 10,1 ile kamyonet, yüzde 1,7 ile traktör, yüzde 1,6 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Aylık ve yıllık değişimler:

TÜİK açıklamasında, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldığı belirtildi. Bir önceki aya göre artış görülen türler arasında özel amaçlı taşıt (%72,4), otobüs (%18,8), minibüs (%2,9) ve traktör (%1,1) yer alırken; motosiklette (%11,1), kamyonda (%5,1), otomobilde (%2,6) ve kamyonette (%1,5) azalış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 18,0 azaldı. Tür bazında yıllık değişimler; özel amaçlı taşıtta %19,0 artış, otobüste %3,7 artış; minibüste %38,2 azalış, traktörde %21,4 azalış, otomobilde %19,9 azalış, motosiklette %18,4 azalış, kamyonda %14,8 azalış ve kamyonette %5,3 azalış şeklinde kaydedildi.

Trafikteki toplam taşıt profili:

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 oldu. Bu toplam içindeki dağılımda otomobiller %51,7, motosikletler %21,9, kamyonetler %14,2, traktörler %6,7, kamyonlar %3,0, minibüsler %1,6, otobüsler %0,6 ve özel amaçlı taşıtlar %0,3 oranına sahip.

Balıkesir'deki 723 bin 947 kayıtlı taşıt sayısı, ilin trafiğe kayıtlı taşıt stokunun eylül ayı sonu verisini yansıtıyor ve ülke genelindeki aylık hareketliliğin yerel seviyedeki yansıması olarak kayda geçti.

BALIKESİR&#039;DE EYLÜL AYINDA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTARAK 723 BİN 947 OLDU

BALIKESİR'DE EYLÜL AYINDA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTARAK 723 BİN 947 OLDU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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