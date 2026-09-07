Fenerbahçeli sanatçı sahnede şaşkınlık yaşadı: minik Beşiktaşlıdan kartal selamı

Cengiz Kurtoğlu'ndan festival gecesinde beklenmedik an

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yoğun katılımlı gecede hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişinin izlediği konserde Kurtoğlu, repertuarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

minik hayranın tezahüratı:

Konser sırasında sahneye davet ettiği çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyen sanatçı, bir anda minik hayranlarından birinin mikrofonu alıp seyircilere dönerek "Beşiktaşlılar burada mı?" diye seslenmesiyle karşılaştı. Çocuğun el hareketiyle kartal sembolü yapması salonda büyük bir alkış dalgası oluşturdu ve Kurtoğlu kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

farklı renklere sıcak karşılık:

Bilindiği üzere fanatik Fenerbahçeli olduğu ifade edilen Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" diyerek tebessümle karşılık verdi. Bu sıcak anların ardından konser, sanatçının sahne performansıyla ve sevilen şarkılarla devam etti.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN CENGİZ KURTOĞLU, MİNİK HAYRANLARINI SAHNEYE DAVET EDİNCE BEKLENMEDİK OLAY KARŞISINDA ŞOK OLDU.