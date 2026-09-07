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Yenipazar’da 5. sınıfların okula uyumu aile-okul iş birliğiyle destekleniyor

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası kapsamında Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda 5. sınıflarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenipazar’da 5. sınıfların okula uyumu aile-okul iş birliğiyle destekleniyor

Yenipazar'da uyum çalışmaları:

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası çerçevesinde Yenipazar'daki çalışmalar devam ediyor. 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde yürütülen programın bir parçası olarak Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol Yenipazar Merkez Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret ve buluşma:

Akyol, okulda sınıfları gezerek 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin heyecanlarını paylaştı. Görüşmelerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Akyol, okulda yürütülen uyum faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarılı bir yıl dileğinde bulundu.

Aile ve okul iş birliğinin önemi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akyol, öğrencilerin okula güven, mutluluk ve aidiyet duygusuyla başlamasının önemine dikkat çekti. Akyol, bu süreçte aile ile okul arasındaki iş birliğinin belirleyici bir rol oynadığını vurguladı ve velilerin sürece aktif katılımının altını çizdi.

Ziyaret boyunca okul yönetimi tarafından yürütülen uyum etkinliklerinin ayrıntıları paylaşıldı ve öğrencilerin yeni eğitim ortamına adaptasyonunu kolaylaştıracak uygulamaların sürdürüleceği belirtildi. Akyol, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN AKYOL, &quot;AİLEMLE OKUL YOLU&quot; UYUM HAFTASI PROGRAMI...

YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN AKYOL, "AİLEMLE OKUL YOLU" UYUM HAFTASI PROGRAMI KAPSAMINDA YENİPAZAR MERKEZ ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK 5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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