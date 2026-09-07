Tezgahlarda bolluk başladı: palamut, hamsi ve istavrit öne çıktı

Balık sezonu bereketle açıldı

Balık sezonunun başlamasıyla tezgâhlarda çeşitlilik ve hareketlilik arttı. Uzun yıllardır sektörde olan balıkçılar, bu yıl palamut, hamsi ve istavritin tezgâhları doldurduğunu, fiyatların ise geçen yıla göre daha uygun seyretmesinin tüketiciyi memnun ettiğini aktarıyor.

mevsimsel çeşitlilik ve hava koşulları:

Ercan Tunç, 35 yıllık tecrübesiyle sezonun verimli geçtiğini vurguladı. Tunç, 'Balıklarımız bol, çeşitlerimiz çok, balık ucuz. Sezonun böyle açılması güzel oldu. Hava yağışlı olduğundan dolayı her şey bol bu sene. Böyle giderse daha da güzel olacak' ifadelerini kullandı. Tezgâhlarda şu anda en çok palamut, hamsi ve istavrit bulunduğu; bunların mevsimi geçince çinakop, lüfer ve sarıkanatın piyasaya çıkacağının belirtildiği aktarıldı.

fiyatlar ve tüketiciye yansıması:

Satış fiyatları hakkında Tunç, palamutun 90-100 TL, istavritin 100-150 TL, hamsinin ise 150 TL’den satıldığını bildirdi. Tunç, fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyleyerek, 'Bu fiyattan aşağı da olmaz. Geçen sene daha yüksekti' dedi. Bu tablo, taze balık arayan tüketiciler için daha fazla seçenek ve erişilebilir fiyat olarak yorumlanıyor.

Balıkçılar, sezonun devamında hava koşullarının ve av miktarının belirleyici olacağını; tezgâhlardaki çeşitliliğin ilerleyen haftalarda da sürebileceğini ifade ediyor. Tüketicilere, mevsiminde olan balıkları tercih ederek hem lezzet hem de bütçe avantajı sağlanabileceği hatırlatılıyor.

BALIKÇI ERCAN TUNÇ; SEZONUN BOL VE BEREKETLİ BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, HAVALARIN YAĞIŞLI GEÇMESİNİN BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNE OLUMLU YANSIDIĞINI SÖYLEDİ.