Balıkesir'de viyadükte bariyerleri aşan araç takla attı, üç kişi yaralandı

kaza ve müdahale:
Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Sağucak Mahallesi Yunakdere mevkisi Köyyeri viyadüğünde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden sürücü Ş.C. yönetimindeki 34 PPM 820 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
oluş şekli ve soruşturma:
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Yetkililer, kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.
BALIKESİR'DE BARİYERLERİ AŞARAK TAKLA ATAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI.
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