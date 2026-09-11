Kahramanmaraş'ta sulama tankerine arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, arkasından gelen 34 PNM 49 plakalı sulama tankerine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali A. (48)'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza anı ve yaralananlar:

Kazada otomobilde bulunan A.S.A. (44) ile H.A.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde çarpışmanın arkadan çarpma şeklinde gerçekleştiği bildirildi.

Soruşturma ve işlemler:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sulama tankerinin sürücüsü Ö.K. (41) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelemesi ve ifade işlemleri devam ediyor; yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SULAMA TANKERİNE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ