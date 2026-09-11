Battalgazi'de 600 metrekarelik lojistik merkez ihtiyaçlara mağaza gibi hizmet veriyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Eskimalatya Korucuk mevkiindeki lojistik deposunda incelemelerde bulundu. Taşkın, depo düzeni, tasnif süreçleri ve dağıtım organizasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alanın, yardım malzemelerinin tasnif edilip ihtiyaç sahiplerine hazırlandığı merkezî bir ünite olarak işlediği kaydedildi.

deponun işleyişi ve kapasitesi:

600 metrekarelik, ağır çelikten inşa edilmiş alanda; gıda, giyim, eğitim, sağlık, yakacak ve ev ihtiyaçlarına yönelik malzemeler kategorilere ayrılarak muhafaza ediliyor. Yetkililer, kabul edilen yardımların burada kontrolden geçirildiğini, benzer nitelikteki malzemelerin gruplandırılarak depolandığını ve ardından kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Başkan Taşkın alanı gezerken deponun yalnızca stok tutulan bir mekan olmadığını vurguladı: "Burası yalnızca depo değil, mağaza niteliğinde." İhtiyaç listelerine göre hazırlanan paketlerin, belediye sosyal destek ağıyla koordineli biçimde teslim edildiği aktarıldı.

eğitim destekleri ve kış hazırlıkları:

Taşkın, öğrencilere yönelik desteklerin sürdüğünü, üniversiteyi kazanan gençlere valiz, ilkokula başlayacak çocuklara ise kırtasiye ve çanta yardımı yapıldığını açıkladı. Depodan yapılan dağıtımlarda özellikle eğitim gereçlerinin düzenli olarak ayrıldığını ve önceliklendirildiğini söyledi.

Kış dönemi hazırlıklarına da değinen Taşkın, odun ve kömür yardımının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti: "Önümüzdeki günlerde odun ve kömür desteğimiz başlayacak. Hiçbir hemşerimizin kışı soğukta geçirmemesini istiyoruz." Ayrıca sobadan kömüre, halıdan kanepeye ve televizyona kadar ev ihtiyaçlarının imkânlar ölçüsünde karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.

aşevi ve hayırsever katkıları:

Yapımı devam eden aşevi merkezinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verileceği bildirildi. Taşkın, planlamanın sorunsuz ilerlemesi halinde "yılbaşından sonra aşevimizi hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. Çalışmaların büyük ölçüde Malatyalı hayırseverlerin katkılarıyla yürütüldüğü, isimlerinin açıklanmasını istemeyen destekçilere teşekkür edildiği aktarıldı.

Sosyal İşler Müdürlüğü verilerine göre son 8 ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 60 milyon TL tutarında sosyal destek sağlandı. Bu destekler arasında alışveriş kartı, gıda kolisi, ev eşyası, çocuk ve hasta bezi, mama, medikal malzeme, kıyafet, kırtasiye seti, üniversite öğrencilerine valiz, bisiklet ve spor ayakkabısı gibi kalemler yer alıyor.

Sosyal destek başvuruları sosyalyardim.battalgazi.bel.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvuru ve değerlendirme süreci Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor; gerekli incelemelerin ardından yardımlar çocuklara, öğrencilere, bebekli ailelere, yaşlılara, hastalara ve farklı ihtiyaç gruplarına teslim ediliyor.

Taşkın, belediye teşkilatının "hane hane, sokak sokak" çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, saha tespitleri ve dağıtım organizasyonunun devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN TAŞKIN, SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ