Yeşilden küle: Kozan ormanı alevlerle değişti

Yangının izleri dronla belgelendi:

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül günü başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine yayılan orman yangını, dün kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı tahribatın büyüklüğü bölgeden çekilen dron görüntüleriyle ortaya çıktı.

Önceki ve sonraki manzara arasındaki keskin fark:

Bölgede yaşayan Süleyman Çakır tarafından yangından iki gün önce çekilen yemyeşil orman görüntüsü ile yangın sonrası küle dönmüş alan arasındaki tezat dikkat çekiyor. Enizçakırı Mahallesi'nde hektarlarca ormanlık alanın kül olduğu görülüyor; zeytin, nar ve dut ağaçlarının yanı sıra bazı evlerin de alevlere teslim olduğu bildirildi. Dron kayıtları, yangının yol açtığı kara lekeleri ve kül tabakasını net şekilde ortaya koyuyor.

Vatandaşların müdahalesi ve tanıklıklar:

Bölge sakinlerinden Zekeriya Bozkurt, yangının çok kısa sürede yayıldığını anlattı: "O gün saat 12.30’da ben burada çalışıyordum. Bir baktım, kıvılcım attı. Birden her taraf yandı. Elektrik telinden çıktı, oraya sıçradı. Birden oldu. Gece saat 12.30’da başladı. Alev bir anda her tarafı sardı. Bir baktık, yangın her tarafa dağıldı. Ev yanmasın diye biraz kürekle müdahale ettik. Poyraz çok şiddetliydi. Önünü kesmemiz mümkün değildi, kesemezdik. Ağaçlarımız hep yandı. Zeytin ağaçlarımız, nar ağaçlarımız, dutlarımız. Hepsi yandı. Ağaçlarımızdan hiçbir şey kalmadı, komple yandı. Burada dört tane ev yandı. Onların yardımına da koştum. O gün yetti, sabaha kadar uyumadım. Ben yukarıdaki yangına koştum. Yangından geri geldim. Ormancılardan biri, 'Abi, bak, burayı sardı. Ev yanmasın diye burada da müdahale etmemiz lazım' dedi. Orayı da müdahale ettim. Sonra yangın yukarıya gitti."

Yangının şiddetlenmesi sonrası kendisine kaçması gerektiği söylendiğini aktaran Bozkurt, "Ormandan biri, 'Abi, bak, burayı sardı' dedi. Ben de kaçtım, yola indim. Yangın her tarafı sardı. Kaçmasaydık yanacaktık" dedi. Bu tanıklıklar, yerel halkın yangına karşı verdiği ani müdahaleyi ve gece boyunca süren çabayı gözler önüne seriyor.

Yetkililer soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, bölge halkı ve doğa için yaraların sarılması uzun zaman alacak. Dron görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, yangının etkisini somut biçimde belgeliyor ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını öne çıkarıyor.

ZEKERİYA BOZKURT, ALEVLERİN ÇOK KISA SÜREDE YAYILDIĞINI BELİRTEREK, "YANGIN HER TARAFI SARDI. KAÇMASAYDIK YANACAKTIK" DEDİ.