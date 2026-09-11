Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3752 -0,03%
Bist 14.405,53 +0,08%
Altın Gram 6.830,35 -0,81%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,41 -2,99%
--°

Yeşilden küle: Kozan ormanı alevlerle değişti

Adana Kozan'da 8 Eylül'de başlayan orman yangını Enizçakırı'nda hektarlarca alanı küle çevirdi; soğutma çalışmaları ve drone görüntüleri hasarı gösteriyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilden küle: Kozan ormanı alevlerle değişti

Yangının izleri dronla belgelendi:

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül günü başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine yayılan orman yangını, dün kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı tahribatın büyüklüğü bölgeden çekilen dron görüntüleriyle ortaya çıktı.

Önceki ve sonraki manzara arasındaki keskin fark:

Bölgede yaşayan Süleyman Çakır tarafından yangından iki gün önce çekilen yemyeşil orman görüntüsü ile yangın sonrası küle dönmüş alan arasındaki tezat dikkat çekiyor. Enizçakırı Mahallesi'nde hektarlarca ormanlık alanın kül olduğu görülüyor; zeytin, nar ve dut ağaçlarının yanı sıra bazı evlerin de alevlere teslim olduğu bildirildi. Dron kayıtları, yangının yol açtığı kara lekeleri ve kül tabakasını net şekilde ortaya koyuyor.

Vatandaşların müdahalesi ve tanıklıklar:

Bölge sakinlerinden Zekeriya Bozkurt, yangının çok kısa sürede yayıldığını anlattı: "O gün saat 12.30’da ben burada çalışıyordum. Bir baktım, kıvılcım attı. Birden her taraf yandı. Elektrik telinden çıktı, oraya sıçradı. Birden oldu. Gece saat 12.30’da başladı. Alev bir anda her tarafı sardı. Bir baktık, yangın her tarafa dağıldı. Ev yanmasın diye biraz kürekle müdahale ettik. Poyraz çok şiddetliydi. Önünü kesmemiz mümkün değildi, kesemezdik. Ağaçlarımız hep yandı. Zeytin ağaçlarımız, nar ağaçlarımız, dutlarımız. Hepsi yandı. Ağaçlarımızdan hiçbir şey kalmadı, komple yandı. Burada dört tane ev yandı. Onların yardımına da koştum. O gün yetti, sabaha kadar uyumadım. Ben yukarıdaki yangına koştum. Yangından geri geldim. Ormancılardan biri, 'Abi, bak, burayı sardı. Ev yanmasın diye burada da müdahale etmemiz lazım' dedi. Orayı da müdahale ettim. Sonra yangın yukarıya gitti."

Yangının şiddetlenmesi sonrası kendisine kaçması gerektiği söylendiğini aktaran Bozkurt, "Ormandan biri, 'Abi, bak, burayı sardı' dedi. Ben de kaçtım, yola indim. Yangın her tarafı sardı. Kaçmasaydık yanacaktık" dedi. Bu tanıklıklar, yerel halkın yangına karşı verdiği ani müdahaleyi ve gece boyunca süren çabayı gözler önüne seriyor.

Yetkililer soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, bölge halkı ve doğa için yaraların sarılması uzun zaman alacak. Dron görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, yangının etkisini somut biçimde belgeliyor ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını öne çıkarıyor.

ZEKERİYA BOZKURT, ALEVLERİN ÇOK KISA SÜREDE YAYILDIĞINI BELİRTEREK, &quot;YANGIN HER TARAFI SARDI....

ZEKERİYA BOZKURT, ALEVLERİN ÇOK KISA SÜREDE YAYILDIĞINI BELİRTEREK, "YANGIN HER TARAFI SARDI. KAÇMASAYDIK YANACAKTIK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük terminaline ekonomik yemek imkanı sunan yeni lokanta açıldı
images

bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı
images

Tepebaşı'nda bozuk yollar onarıldı
images

Kilis'te biber sezonu açıldı: üretim 118 bin tona ulaşacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda başlayan örtü yangını söndürüldü

Meram'ın tematik parkı bu yaz ailelerin buluşma noktası oldu

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı