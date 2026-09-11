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İmamoğlu'na mahkeme kararı: siyasi yasak ve 2 yıl 1 ay hapis

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İmamoğlu'na mahkeme kararı: siyasi yasak ve 2 yıl 1 ay hapis

İmamoğlu'na mahkeme kararı

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada mahkum edildi.

Mahkemenin hükmü:

Türkiye mahkemesi, İmamoğlu hakkında işlenen suçun "kamu görevlisine alenen hakaret" olduğu değerlendirmesiyle hüküm kurdu ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

siyasi yasak ve sonuçları:

Mahkeme kararında ayrıca İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Karar, İmamoğlu'nun hukuki ve siyasi statüsünde doğrudan etkiler doğuran bir hüküm olarak kayda geçti.

Verilen karar, İmamoğlu'nun yeniden yargılandığı dosyada kesinleşen hüküm olarak açıklandı ve dosya kapsamındaki suç nitelendirmesi mahkeme tutanaklarında yer aldı.

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Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve İmamoğlu'na siyasi yasak verildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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