Özlüce'de halı saha malzemeleri yandı, mahalle kısa süreli panik yaşadı

Yangın mahallede korku yarattı

Bursa'nın Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde, halı saha malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Bildirimin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlıca sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla yangına anında müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı, böylece yangının daha geniş bir alana sıçraması önlendi.

polis soruşturması ve riskler:

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yangının çıktığı alanın kuru otlarla kaplı olması, alevlerin çevreye sıçrama riskini artırdığı için mahalledeki tedirginlik daha da yükseldi. Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BURSA’DA HALI SAHA MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU ALANDAN YÜKSELEN ALEVLER, MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.