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Balıkesir'i Teknofest Mavi Vatan'da öğrenciler temsil etti

Balıkesir Üniversitesi Teknofest Topluluğu, Gökhan Tanaydın ve Sena Öğüt koordinasyonunda Teknofest Mavi Vatan'da gönüllü görev alarak şehri temsil etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Taylan Polat

Balıkesir'i Teknofest Mavi Vatan'da öğrenciler temsil etti

Balıkesir üniversitesi öğrencileri Teknofest Mavi Vatan'da görev aldı

Balıkesir Üniversitesi Teknofest Topluluğu, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen Teknofest Mavi Vatan organizasyonunda gönüllü olarak yer aldı. Topluluk, fuar alanında üstlendiği sorumluluklarla etkinliğin işleyişine katkı sağlayarak Balıkesir'i temsil etti.

Koordinasyon ve görev dağılımı

Organizasyon sürecinde görev alan öğrenciler, Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın ve Topluluk Başkanı Sena Öğüt koordinasyonunda çalıştı. BAÜN Teknofest Topluluğu üyeleri, stant düzeninden ziyaretçi yönlendirmeye, teknik ekiplerle iletişimden lojistik desteğe kadar farklı alanlarda görev aldı ve etkinliğin akışını destekledi.

Deneyim kazanımı ve teknoloji gözlemleri

Öğrenciler, organizasyonda sergilenen denizcilik ve savunma teknolojileri alanındaki yerli ve milli projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sahada görev almanın sağladığı pratik deneyim, ekip çalışması becerileri ve teknoloji-okuryazarlık açısından önemli kazanımlar sağladı. Topluluk üyeleri, hem organizasyona somut katkı sundu hem de mesleki gelişimlerine yönelik güçlü gözlemler edindi.

Balıkesir Üniversitesi Teknofest Topluluğu'nun katılımı, öğrencilerin saha deneyimini artırırken kurumun milli teknoloji hedeflerine paralel destek vermesini sağladı.

BALIKESİR TEKNOFEST TOPLULUĞU, TEKNOFEST’DE BALIKESİR’İ TEMSİL ETTİ

BALIKESİR TEKNOFEST TOPLULUĞU, TEKNOFEST’DE BALIKESİR’İ TEMSİL ETTİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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