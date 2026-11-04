Sinop'ta sağlık ekipleri masa başı tatbikatı için hazırlıklarını tamamlıyor

toplantının amacı:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yürütülen Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Masa Başı Tatbikatı hazırlıklarına odaklandı. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Pelin Ünaldı başkanlık etti ve ilgili paydaş kurum temsilcileri yer aldı.

hazırlık ve koordinasyon:

ATT İbrahim Erşahin tarafından yapılan sunumda, olası afet ve acil durum senaryolarında sağlık hizmetlerinin koordinasyonu üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Sunum, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, görev dağılımları ve iletişim kanallarının etkin kullanımı gibi temel başlıklara vurgu yaptı.

uygulama ve değerlendirme süreçleri:

Toplantıda ayrıca planlanan tatbikat sürecine ilişkin hazırlık faaliyetleri tartışıldı. Katılımcılar, müdahale süreçlerinin tatbikatla test edilmesinin önemine dikkat çekerek, hasta tahliyesi, acil müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve lojistik destek zincirinin işleyişine dair değerlendirmeler yaptı.

Sinop'taki bu hazırlık toplantısı, yerel düzeyde sağlık müdahalesinin etkinliğini artırmayı ve afet anında kurumların eşgüdümünü güçlendirmeyi hedefliyor. Toplantı sonuçları, düzenlenecek masa başı tatbikatının kapsamı ve uygulama aşamalarına temel olacak şekilde kayda geçirildi.

SİNOP’TA TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA YEREL DÜZEY SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OPERASYON PLANI MASA BAŞI TATBİKATI HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.