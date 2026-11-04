Altıntaş'ta belirsizlik sona ersin: kurumlara çözüm çağrısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Aksu ilçesi Altıntaş Bölgesi'nde yıllardır süregelen imar ve parselasyon sorunlarına yönelik hazırladığı kapsamlı raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sundu. Raporu ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Totoş ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Mavi Bakanlığa iletti.

dosyada öne çıkan hukuki ve teknik noktalar:

Dosyada, geçmiş yıllarda uygulanan imar planı ve parselasyon işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların hukuki süreci ve mevcut durum detaylandırıldı. Özellikle parselasyon işleminin iptaline ilişkin yargı kararının ardından uygulamanın nasıl yürütüleceğine dair belirsizliklerin tapu, ruhsat ve inşaat süreçlerinde aksamalara yol açtığı vurgulandı. Raporda, bölgede bugüne kadar çok sayıda yapı ruhsatı düzenlendiği, bir kısmı tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgesi aldığı, önemli bir bölümünde ise inşaat faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Hazırlanan metin, yargı kararları doğrultusunda hangi idari ve teknik adımların atılması gerektiğini somut bir çerçevede ortaya koyuyor ve uygulama esaslarının netleştirilmesini öneriyor.

ekonomik etkiler ve kurumlar arası koordinasyon çağrısı:

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, Altıntaş'ın Antalya için önemli bir gelişim ve yatırım bölgesi olduğunu belirterek, yaşanan sorunların kent ekonomisini etkilediğini söyledi. Başkan Bahar, "Önceliğimiz mülkiyet haklarının korunması ve devam eden yatırımların belirsizlik yaşamaması" gerektiğini vurguladı ve binlerce konut ile ticari yatırımın bulunduğu bölgede yatırımların sürdürülebilirliği açısından çözüm çağrısında bulundu.

Bahar, sorunun çözümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında etkin bir koordinasyonun şart olduğunu belirtti ve ATSO'nun süreci yakından takip edeceğini ifade etti. Ayrıca Başkan Bahar, Bakan Murat Kurum'a konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Raporda öne çıkan talepler arasında; yargı kararlarına uygun idari ve teknik yol haritasının belirlenmesi, ilgili kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması, mülkiyet haklarının korunması ve devam eden inşaatlarla yeni ruhsat başvurularının hukuki durumunun netleştirilmesi yer alıyor. ATSO, bu adımların hem bölgedeki yatırımların hem de Antalya ekonomisinin öngörülebilirliğini artıracağını savunuyor.

ATSO yetkilileri, hazırlanan raporun uygulanması ve konunun takibi için Bakanlık ile iletişimi sürdüreceklerini bildirirken, çözüm süreçlerinin hızlanmasının bölgedeki yatırımcı ve vatandaşların belirsizliğini azaltacağı değerlendirmesinde bulundu.

ATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU