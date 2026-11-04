Büyükçekmece'de çalışanlara üç yıllık güvence: ücret ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirme

sözleşmenin kapsamı:

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan üç yıllık toplu iş sözleşmesi, belediye bünyesinde görev yapan 1.625 çalışanı kapsıyor. Yapılan anlaşma çerçevesinde çalışanların ücretlerinde %22,5, sosyal haklarında ise %80 oranında iyileştirme sağlandı. Ayrıca yılda iki kez ödenen ikramiye sayısı, sözleşmeyle birlikte 2'den 3'e çıkarıldı.

müzakere süreci:

Yaklaşık iki ay süren müzakereler karşılıklı anlayış ve uzlaşı temelinde tamamlandı. Taraflar, sözleşme görüşmelerinde çalışanların emeğinin karşılığını almasını temel öncelik olarak belirlerken, belediyenin ve bağlı şirketlerin mali yapısının korunması ile kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasını da gözetti. Bu doğrultuda mevcut imkânların etkin kullanımı esas alınarak ortak bir uzlaşıya varıldı.

Sözleşme süresi boyunca ücret ve sosyal haklardaki artışların Ocak ve Haziran aylarında enflasyon farkına göre devam etmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme, alım gücündeki olası erozyona karşı bir koruma mekanizması işlevi görüyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Murat Yurdakul tarafından imzalanan sözleşme töreninde yapılan değerlendirmede, Büyükçekmece'ye hizmet eden her çalışanın emeğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, sözleşmenin yalnızca ekonomik kazanımlardan ibaret olmayıp çalışma barışını, dayanışmayı ve ortak gelecek anlayışını güçlendiren bir adım olduğunu belirtti.

Törende, toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında emeği geçen Belediye-İş Sendikası, şirket yönetimi ve diğer taraflara teşekkür edilirken, imzalanan düzenlemenin çalışanlara, ailelerine ve Büyükçekmece Belediyesi camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ARASINDA, BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN BİN 625 ÇALIŞANI KAPSAYAN ÜÇ YILLIK "TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ" İMZALANDI.