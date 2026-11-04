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Odunpazarı başkanı Kazım Kurt Emek Mahallesi'nde kahveci esnafıyla işgaliyeyi değerlendirdi

Kazım Kurt, kahveci esnafıyla Emirdağlılar Derneği'nde buluşarak Emek Mahallesi'ndeki işgaliye uygulamalarını fotoğraflarla değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Odunpazarı başkanı Kazım Kurt Emek Mahallesi'nde kahveci esnafıyla işgaliyeyi değerlendirdi

Toplantı ve katılımcılar:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı, Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Karatay ile kahveci esnafı Emirdağlılar Derneği'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı samimi bir ortamda gerçekleşti ve gündem maddesi olarak Emek Mahallesi'ndeki kahvehanelerin işgaliye uygulamaları belirlendi.

İşgaliyelerin fotoğraflarla değerlendirilmesi:

Toplantıda Başkan Kurt, Emek Mahallesi'ndeki işgaliyelere ilişkin fotoğrafları esnafla paylaştı ve uygulamaların mevcut durumunu anlattı. Fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmelerde, uygulamaların esnafın talepleri ve saha gerçekleri bağlamında nasıl yorumlanacağı tartışıldı.

Kurt, "Esnafımızın yaşadığı sorunları yerinde görmek, taleplerini dinlemek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için önemli." sözleriyle görüşünün altını çizdi.

Belediye ve esnaf iletişimi:

Toplantıda, belediye temsilcileri ile kahveci esnafı arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Esnafın talep ve değerlendirmeleri not edildi; çözüm odaklı yaklaşımın, uygulamaların hem düzenleyici hem de işletme açısından sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Program sonunda Başkan Kurt, sahada sorunları doğrudan dinlemenin ve fotoğraflarla somut örnekleri ele almanın karar alma süreçlerine yardımcı olacağını belirtti ve esnafla iletişimi güçlendirme taahhüdünde bulundu.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI...

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI ADNAN KARAMANLI, ESKİŞEHİR KAHVECİLER ODASI BAŞKANI MEHMET KARATAY VE KAHVECİ ESNAFIYLA EMİRDAĞLILAR DERNEĞİ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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