Palandöken'de öğrencilerin sahne aldığı müzik resitali büyük ilgi gördü

etkinlik ve katılımcılar:

Palandöken Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezleri tarafından hazırlanan "Öğrenci Müzik Resitali", sanatseverlerin yoğun katılımıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Cansu Tolan, Bengisu Tolan, Cihan Zegerek ve Doğukan Dayı ile öğrenciler sahne aldı ve hazırladıkları eserleri davetliler için seslendirdi.

Etkinliğe, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar’ın da aralarında bulunduğu protokol katıldı.

kaymakam ve il başkanının vurguları:

Programda konuşan Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Aile Destek Merkezlerinin sosyal, kültürel ve eğitsel alanlardaki çalışmalarının aileler ve çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Kızılgüneş, sanatın bireylerin sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekerek gençlerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bu tür faaliyetlerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise konuşmasında çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da desteklenmesinin önemine işaret etti. Küçükoğlu, Aile Destek Merkezlerinde yürütülen çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, programa emeği geçenlere teşekkür etti ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

öğrenciler, repertuar ve izleyici ilgisi:

Palandöken Aile Destek Merkezi 3’ün katkılarıyla hazırlanan resitalde öğrenciler enstrümantal ve vokal performanslarla sahne heyecanını paylaştı. Sunumların yoğun ilgi görmesi, etkinliğin hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından motive edici olduğuna işaret etti.

Etkinlik, müziğin birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, öğrencilerin sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi ve yeteneklerini sergilemelerine imkân verilmesinin önemini bir kez daha gösterdi. Katılımcılar, benzer nitelikteki etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE DESTEK MERKEZLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN “ÖĞRENCİ MÜZİK RESİTALİ”, SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.