Sinop’ta sağlık personeline gerçekçi senaryolarla acil müdahale eğitimi

Sinop’ta sağlık personeline acil müdahale eğitimi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Modül Güncelleme Eğitimi, 19-23 Ekim 2026 tarihlerinde Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde gerçekleştirildi. Programa 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve acil servislerde görev yapan sağlık personeli katıldı ve amaç, katılımcıların acil müdahale konusundaki bilgi ve becerilerini güncellemek oldu.

Eğitimde ele alınan ana başlıklar:

Eğitim kapsamında temel ve ileri yaşam desteği, travmalı hastalara yaklaşım, EKG ve ritim değerlendirmesi, hava yolu yönetimi ve genel acil müdahale teknikleri teorik ve uygulamalı olarak işlendi. Katılımcılar, konularla ilgili prensipleri pekiştirmek için eş zamanlı uygulama oturumlarına dahil edildi.

Gerçeğe yakın uygulamalar ve güvenlik vurgusu:

Programda yer alan uygulamalı çalışmalar, gerçeğe yakın vaka senaryoları üzerinden yürütüldü. Kullanılan yaralanma görüntüleri ve canlandırmalar, profesyonel yaralanma makyajı ile oluşturuldu; yetkililer, gerçek bir yaralanma olmadığı bilgisini özellikle belirtti. Bu yaklaşım, katılımcıların stres altında karar verme ve müdahale becerilerini güvenli bir ortamda test etmesine olanak sağladı.

Eğitimin genel hedefi, saha ekiplerinin acil durumlara hızlı ve etkin müdahale yetkinliklerini geliştirmek ve hasta güvenliğini artıracak uygulamaları kurum içinde standardize etmektir. Sağlık müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

SİNOP’TA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ACİL SERVİSLERDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK TEMEL MODÜL GÜNCELLEME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.