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Balıkesirspor maç yönetimini taraflı buldu: TFF'ye resmi başvuru

Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 biten maçta hakem Mücahit Karakurt'un yönetimini 'taraflı' sayıp TFF'ye resmî başvuru yapacağını duyurdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Balıkesirspor maç yönetimini taraflı buldu: TFF'ye resmi başvuru

balıkesirspor'tan resmî tepki

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde sahasında Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor, karşılaşmanın hakemi Mücahit Karakurt hakkında sert bir açıklama yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, maçta verilen ve verilmeyen kararların sonuca doğrudan etki ettiğini belirterek olayları basit bir hakem hatası olarak görmediğini duyurdu.

kulübün iddiaları:

Açıklamada, hakemin takdir haklarını ısrarla rakip takım lehine kullandığı ve bunun takımın saha içindeki emeğini hiçe saydığı vurgulandı. Balıkesirspor yönetimi, karşılaşmanın yönetimini 'taraflı' ve 'utanç verici' ifadeleriyle tanımladı ve sahada hak ettikleri sonucun bu kararlarla ellerinden alındığını öne sürdü. Kulüp, yaşananları yalnızca bir hata olarak değerlendirmediklerini; bunun takımın maçtaki çabasına yönelik açık bir müdahale olduğunu savundu.

resmî adımlar ve beklentiler:

Balıkesirspor, söz konusu pozisyonlar ve genel yönetim hakkında Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar nezdinde resmî başvurular yapacağını açıkladı. Kulüp, haklarını "bütün yasal ve idari yollarla sonuna kadar" arayacağını belirterek başvuruların yalnızca bir formalite olmadığını, aynı zamanda bir irade beyanı olduğunu ifade etti.

Açıklama metninde ayrıca takımın emeğinin ve bir şehrin inancının keyfî kararlara teslim edilemeyeceği vurgulandı. Balıkesirspor, federasyon ve ilgili kurumların vereceği yanıt ve incelemenin takipçisi olacaklarını ilan etti.

Kulübün bu hamlesi, lig sürecinde mücadele eden takımların hakem kararlarına ilişkin tepkilerini resmî kanallara taşımayı tercih ettiğini gösterirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve TFF ile kurulların vereceği kararlar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

HAKEM MÜCAHİT KARAKURT (ORTADA)

HAKEM MÜCAHİT KARAKURT (ORTADA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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