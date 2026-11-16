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Karşıyaka'nın yükselişi beş maçlık galibiyet serisiyle play-off hattına girdi

Yeni teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde 5 maç üst üste kazanan Karşıyaka, 24 puana ulaşarak bu sezon ilk kez play-off hattına girdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'nın yükselişi beş maçlık galibiyet serisiyle play-off hattına girdi

karşıyaka'nın seri grafiği:

Sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk dört haftada sadece 2 puan toplayınca teknik direktörle yollarını ayırdı. Bu kararın ardından takımın başına getirilen Zafer Uysal, kısa sürede etkisini gösterdi ve yeşil-kırmızılılar üst üste galibiyetlerle ivme kazandı.

uysal dönemi ve puan çıkışı:

Zafer Uysal yönetiminde çıkılan 8 maçta mağlubiyet yüzü görülmedi ve bu süreçte ekip 22 puan topladı. Toplamda 24 puana ulaşan Karşıyaka, Bucaspor 1928 galibiyetiyle bu sezon ilk kez play-off hattına girerek haftayı 5. sırada kapattı. Kulüp şu anda lider Etimesgut Spor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Yeşil-kırmızılıların yakaladığı seri, hem puan tablosunda yukarıya tırmanmalarını sağladı hem de takım içindeki güven duygusunu artırdı. İstatistikler, Uysal'ın gelişiyle birlikte savunma ve hücum dengesinde olumlu değişimler olduğunu gösteriyor.

gelecek hedef ve beklentiler:

Karşıyaka, önümüzdeki hafta sahasında ağırlayacağı Alanya 2021 karşısında galip gelmeyi ve seriyi 6 maça çıkarmayı amaçlıyor. Yönetim ve taraftarlar, elde edilen form grafiğinin sürdürülebilir olması halinde play-off hedefinin daha somut hale geleceğine inanıyor.

Takımın bu dönemdeki performansı, yapılan teknik değişikliğin olumlu sonuçlarını ortaya koyuyor; önümüzdeki maçlar, Karşıyaka'nın iddiasını koruyup koruyamayacağını netleştirecek.

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP&#039;TA ARKA ARKAYA 5 MAÇINI DA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET SERİSİNE...

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP'TA ARKA ARKAYA 5 MAÇINI DA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET SERİSİNE İMZA ATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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