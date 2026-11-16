ergen yaşta evlendirilen anne, dört çocuğunun eğitim hakkı için yardım bekliyor

13 yaşında evlendirildi, şimdi tek hedefi çocuklarının okula gitmesi

Suriye’nin Halep kentinde 13 yaşındayken evlendirilen 28 yaşındaki Şirin Avdi, 15 yıl önce eşi İ.H. ile birlikte Adana'ya geldi. Bu evlilikten dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü 13, en küçüğü 8 yaşında. Yıllarca çadırlarda yaşayan aile, geçimini tarım işçiliği yaparak sağlıyor.

şiddet, ayrılık ve barınma süreci:

Çiftin evliliğinde yaşanan şiddet, Avdi’nin hayatını derinden etkiledi. Bir tartışma sırasında eşinin su bardağıyla eline vurması sonucu elinde üç damar yırtılması ve iz kalması gibi ağır yaralanmalar meydana geldi; ayrıca sırtına fırlatılan bardak nedeniyle de yaralandı. Bu yaşananların ardından Avdi, üç yıl önce eşinden ayrılarak çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurma kararı aldı.

Ayrılığın ardından bir dönem yeniden çadırlarda kalmak zorunda kalan genç kadın, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde bir ev tuttu. Buna rağmen Avdi, eşinin zaman zaman kaldığı eve gelerek rahatsız etmeyi sürdürdüğünü belirtiyor; tüm zorluklara rağmen geri adım atmadı.

çocukların eğitimi ve kayıt engeli:

Avdi, çocuklarının okula gitmesini sağlamak için gündelik tarım işlerinde çalışıyor. Ancak yıllarca çadırda kalmaları nedeniyle çocukları hiç okula gönderilemedi. Kayıt dönemlerinde çalışmak zorunda olduğu için başvuruları yine ertelendi; daha sonra kayıt için gittiğinde ise ikamet adresinde başkası kayıtlı gözükmesi nedeniyle resmi adres beyanı alınamadı ve kayıt yaptırılamadı. Avdi, "bulundukları adreste kendilerinden başka kimsenin olmadığını" söylüyor ve adres kaydının düzeltilmesi için çaba harcıyor.

Avdi'nin talebi basit: çocuklarının eğitim alması. Kendi eğitimsiz kaldığını söyleyen anne, "Ben cahil kaldım, onlar benim gibi cahil kalmasın" diyerek yetkililerden yardım bekliyor. Avdi ayrıca Suriye'ye dönmeyi düşündüğünü ancak "Türkiye çok güzel bir ülke, evlatlarımın burada okumasını istiyorum" sözleriyle çocuklarının burada eğitim görmesini tercih ettiğini belirtiyor.

En büyük çocuklarından Muhammed H. (13) ise duygularını şöyle aktarıyor: "Benim bütün arkadaşlarım okula gidiyor ancak biz kardeşlerimizle okula gitmiyoruz. Ben de okumak istiyorum. Arkadaşlarımı okula giderken görünce çok üzülüyorum."

Şirin Avdi ve çocukları, eğitim hakkı için resmi kayıtlardaki engelin kaldırılmasını ve yetkililerden destek bekliyor.

ŞİRİN AVDİ VE ÇOCUKLARI