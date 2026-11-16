Samsunlu genç muaythai sporcusu uluslararası sahnede gümüşe uzandı

başarı ve madalya:

Samsunspor Kulübü sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan’da gerçekleştirilen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Genç kadınlar 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Arlı, final maçını kaybederek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı ve böylece dünya ikincisi unvanını elde etti.

Uluslararası arenada daha önce de adından söz ettiren Arlı, geçtiğimiz yıllarda kazandığı Avrupa şampiyonluğu ile gösterdiği performansı dünya şampiyonasında da sürdürdü. Turnuva boyunca teknik ve taktik açıdan dikkat çeken müsabakalar sergileyen milli sporcu, farklı rakipleri karşısında üstün bir mücadele ortaya koydu.

kulüp açıklaması:

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ümmügülsüm Arlı’nın elde ettiği başarının hem ülkeye hem de kente armağan edildiği vurgulandı. Kulüp yetkilileri, sporcunun yetişmesinde emeği geçen antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Arlı’nın genç yaşına rağmen uluslararası platformlarda biriktirdiği dereceler, Samsun spor camiasında sevinçle karşılandı. Kulüp ve şehirdeki destekçiler, sporcunun gelecekteki hedefleri için motivasyon kaynağı olacak bu tür başarıların artmasını bekliyor.

Milli sporcu için şimdi gözler yeni turnuvalara çevrildi; hem kulüp hem de ulusal takım adına atılacak yeni adımlar, Arlı’nın kariyerinde sonraki dönemde belirleyici olacak.

ÜMMÜGÜLSÜM ARLI, YUNANİSTAN'DA DÜZENLENEN GENÇLER MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.