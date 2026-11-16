TAV'la 13 ayda dönüşüm: Almatı iç hatları yıllık 8 milyonun üstüne çıktı

TAV Havalimanları Almatı iç hat terminalinin modernizasyonunu tamamladı

TAV Havalimanları, Kazakistan'da işlettiği Almatı Havalimanı'nın iç hatlar terminali T1'de yürüttüğü yenileme çalışmalarını 29 milyon avroluk yatırım ile tamamladı. Çalışmaların 13 ay gibi kısa bir sürede, operasyonlar kesintiye uğramadan gerçekleştirilmesi hedeflendi ve terminalin yıllık yolcu kapasitesi 8 milyonun üzerine çıkarıldı. Açılış törenine Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Asel Zhanassova, Almatı Valisi Darkhan Satybaldy ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan katıldı.

modernizasyonun kapsamı:

Terminalde yolcu deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla check-in, güvenlik kontrol, bagaj işleme ve bekleme alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Check-in alanı 1.700 metrekareye çıkarılarak 23 yeni kontuar kuruldu. Güvenlik kontrol alanı 200 metrekare genişletildi, otomatik biniş kartı kontrol kapılarının sayısı üçten beşe yükseltildi ve sekiz biniş kapısındaki bekleme alanları yenilendi.

Bagaj altyapısında önemli artışlar sağlandı: giden yolcu bagaj ayrıştırma alanı 1.000 metrekareden 1.800 metrekareye, gelen yolcu bagaj teslim alanı 964 metrekareden 1.891 metrekareye çıkarıldı. Bant uzunlukları 85 metreden 228 metreye ulaştı. Bagaj işleme kapasitesi ise giden yolcu bölümünde saatte 990’dan 1.680’e, gelen yolcu bölümünde 1.380’den 2.250’ye yükseldi. Ayrıca güvenlik kontrollerinde üç boyutlu görüntüleme sağlayan yeni bir bilgisayarlı tomografi sistemi devreye alındı.

Terminalin elektrik, havalandırma, ısıtma ve yangın güvenliği sistemleri tamamen yenilendi. Yolcu kullanım alanları, asansörler, anne ve çocuk odası ve ticari alanlar da modernize edildi. Üç yeni yolcu köprüsü ile birlikte ortak kullanım alanlarında iyileştirmeler yapıldı.

Modernizasyon kapsamında TAV İşletme Hizmetleri’nin Extime özel yolcu salonları da baştan aşağı yenilendi. Giden yolcu katındaki salon 750 metrekare alanda 110 kişiye hizmet veriyor; içinde yeme-içme ve dinlenme alanları, toplantı odası, VIP odası ve mescitler bulunuyor. Gelen yolcu katındaki salon ise 250 metrekare alanda 22 kişilik kapasiteyle hizmet sunuyor.

devam eden yatırımlar ve hedefler:

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı’na 2021'de işletmeci olarak girdi. Havalimanında 2024'te tamamlanan ilk faz yatırım programı 257 milyon avro tutarındaydı. İkinci faz yatırımların toplamı ise 315 milyon avro olup 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor; böylece toplam yatırım yaklaşık 572 milyon avroya ulaşacak.

İkinci faz kapsamında iç hat terminalindeki yenilemenin yanı sıra Orta Asya'nın ilk özel uçak buz çözme alanı ve 4.000 metre uzunluğunda yeni bir taksi yolu inşası yer alıyor. Programda ayrıca pistlerden birinin beton kaplamayla yenilenmesi, VIP apronu ve uçak park alanlarının geliştirilmesi, kargo apronunun genişletilmesi ve yeni bir uçak bakım hangarının yapılması planlanıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Almatı'nın Orta Asya'da önemli bir aktarma merkezi olarak güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti ve 2024'te hizmete alınan yeni dış hatlar terminali ile birlikte yürütülen çalışmaların havalimanının operasyonel verimliliğini artırdığını vurguladı. Kaptan ayrıca 2027 hedefli yatırım programı ile Almatı'nın konumunun daha da güçleneceğini ifade ederek paydaşlara teşekkür etti.

Almatı Havalimanı 2021'de 6 milyon yolcuya hizmet verirken, 2025'te 11,9 milyon yolcu ağırladı. Aynı yıl Skytrax sıralamasında "Dünyanın En İyi 100 Havalimanı" arasına giren tesis, 2025 sonu itibarıyla 42 havayolu tarafından 30 ülkede 86 destinasyona uçuş sağlıyor. Yenilenen iç hat terminali ile tesisin hem iç hat operasyonlarına hem de bölgesel aktarma işlevine katkı sağlaması bekleniyor.

KAZAKİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE ULAŞTIRMA BAKANI ASEL ZHANASSOVA