Katener kopması İZBAN seferlerini aksattı: Alsancak ve Hilal geçici olarak kapatıldı

İZBAN hattında sabah arızası

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza, seferlerde aksamalara yol açtı. Enerji veren kataner telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonlarına geçici tren girişleri durduruldu. Olay, istasyonlarda yolcu birikimine neden oldu.

ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İZBAN tarafından yapılan açıklamada, kopmanın tespit edilmesi üzerine teknik ekiplerin hızla sahaya gönderildiği ve müdahalelerin öncelikle yolcu güvenliği odaklı yürütüldüğü kaydedildi. Açıklama ayrıca diğer hat ve seferlerin normal akışını sürdürdüğünü belirtti.

alternatif ulaşım düzenlemeleri:

Arıza süresince yolcuların mağduriyetini azaltmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvay seferleriyle alternatif ulaşım sağlayacağını duyurdu. Yetkililer, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın en kısa sürede normale döndürüleceğini bildirdi.

İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ (İZBAN) HATLARINDA SABAH SAATLERİNDE YAŞANAN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ.